Cinci irakieni si un afgan, opriti la un kilometru de frontiera cu Ungaria

Conform Politiei de Frontiera, sambata, in jurul orei 21.00, politistii dau observat in gara CFR Satu Mare un grup de migranti care au urcat in doua autoturisme care circulau in regim de taxi."Imediat, un echipaj al politiei de frontiera a monitorizat traseul autoturismelor. La intrarea in localitatea Dara, jud. Satu Mare, la aproximativ un km de linia de frontiera cu Ungaria, echipajul a interceptat persoanele in cauza. Astfel, au fost depistate 6 persoane de origine afro-asiatica. Persoanele in cauza au fost duse la sediul politiei de frontiera pentru continuarea cercetarilor", anunta politistii.Acestia au stabilit ca este vorba despre cetateni din Irak si Afganistan, patru adulti, cu varste cuprinse intre 19 si 27 de ani si doi copii, cu varste de 10 si 17 ani, solicitanti de azil in Romania.Acestia au declarat ca intentionau sa treaca ilegal granita, pentru a ajunge intr-un stat din spatiul Schengen.Cei cinci cetateni irakieni si cetateanul afgan sunt cercetati de catre politistii de frontiera pentru savarsirea infractiunii de tentativa la trecerea frauduloasa a frontierei de stat.