Scandal intr-o biserica din Botosani, provocat de o decizie a Mitropoliei de a numi un alt paroh

Reprezentantii Mitropoliei, insotiti de jandarmi si politisti, au intampinat rezistenta din partea preotului exclus din biserica, dar si din partea satenilor, care il sustin.Martorii sustin ca a urmat un sir de agresiuni si ca preotul Ioan Ungureanu, cel care a primit interdictia de a mai sluji, a fost lovit de reprezentantii Mitropoliei."La 6.00 dimineata, parintele a venit la slujba. S-a intalnit cu femeia care vinde lumanari, cu dascalul, au intrat in biserica, s-au inchinat si s-a pregatit pentru Sfanta Liturghie. Au inceput ceasurile, a inceput rugaciunea si au auzit portiere de masini. Parintele, cand a auzit, a iesit la usa. A inchis prima usa. Ei au venit cu ranga, cu topoarele sa zboare usa bisericii care este monument istoric. Au venit sa instaleze un alt preot. Parintele s-a asezat in usa bisericii si, vazand ca nu pot sa sparga, l-au luat pe parinte de gat si l-au trantit jos, l-au batut cu picioarele si i-au luat camera", a povestit Violeta Ungureanu, sotia preotului caterisit."Eu, cand am venit aici, am gasit usa sparta, alt preot inauntru, bodyguarzi, jandarmi care bruscau oamenii din sat. Preotul a fost strans de gat, tarat pe jos. Sunt martori care pot confirma treaba asta", sustine un localnic.Preotul nou a fost fugarit de localnici, iar cel caterisit a oficiat slujba religioasa de duminica.Preotul Ioan Ungureanu de la biserica de lemn din localitatea Schit Oraseni, comuna Cristesti, a fost sanctionat de Consistoriul eparhial al Arhiepiscopiei Iasilor dupa ce a fost acuzat de: schisma, neascultarea fata de fetele bisericesti, de contrazicerea publica a pozitiei bisericii, de insulta, calomnie, defaimare si clevetirea in public, dar si de instigare la atitudini si fapte negative si de savarsirea Sfintelor Taine cu nerespectarea prevederilor tipiconale.Imagini din luna mai: