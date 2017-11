Cod galben de ceata in 21 de judete si in Capitala

In Bucuresti, codul este valabil pana la ora 10:00, iar ceata isi va face simtita prezenta in special in zonele periferice.Tot pana la ora 10:00 se afla sub cod galben judetele Olt, Dolj, Gorj si Mehedinti, unde va fi asociata si cu burnita, dar si Vrancea, Galati, Buzau - zona joasa, Braila, Ilfov, Ialomita, Arges, Teleorman, Prahova, Dambovita, Giurgiu, CalarasiPana la ora 10:10 este anuntata ceata si in zonele de munte ale judetelor Neamt si Suceava, unde, la altitudini de peste 1700 m, vantul va avea intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 90 km/h, spulberand zapada.Va fi ceata pana la ora 12:00 in zonele de munte ale judetelor Cluj, Bistrita - Nasaud si Maramures. Si in aceste judete, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari care la rafala vor depasi 70-90 km/h spulberand zapada.