A fost identificat cel suspectat a fi autorul crimei din Oradea; politia il cauta in continuare

"In cauza avand ca obiect fapta de omor comisa in Oradea, in cursul zilei de sambata s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul Rogia Sorin Ioan, in varsta de 27 de ani. Acesta nu se afla la acest moment in custodia autoritatilor judiciare, fiind derulate activitati specifice in vederea gasirii lui, insa, in vederea punerii lui sub acuzare exista indicii temeinice", a anuntat sambata purtatorul de cuvant al parchetului, Maria Cotrau."Am fost anuntati ca un trecator a vazut pe spatiul verde, in zona delimitata de blocuri, intre strada Grigore Ureche si paraul Peta, cadavrul unui barbat prezentand multiple urme de violenta la nivelul capului. (...) Din cercetarile preliminare rezulta ca moartea a survenit in conditii de violenta extrema, prin aplicarea mai multor lovituri cu un corp dur in zona capului", declara, joi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, procurorul Maria Cotrau.Ulterior, in cursul zilei, anchetatorii au anuntat ca au deja un cerc de suspecti si ca au inceput audierile.