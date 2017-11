Avocatul fostului principe Nicolae: In spatele iesirii din succesiune si a faptului ca nu a fost primit la resedinta regelui cred ca se afla doua persoane importante din familia regala; le va nominaliza la un moment dat

"A nu da voie nepotului sa-si vada bunicul pe patul de moarte este lipsa de umanism. As spune chiar ca ne apropiem de o zona a cinismului. In spatele iesirii din succesiune si a faptului ca nu a fost primit, eu cred ca se afla doua persoane importante din familia regala, nu le nominalizez, le va nominaliza la un moment dat Nicolae", a declarat avocatul fostului principe, Radu Enache, intr-un interviu pentru Digi 24 , citeaza News.ro.De asemenea, avocatul considera ca reactia princepesei Elena este una "neasteptata", venind din partea unei mame, iar comunicatul dat de Casa Regala referitor la faptul ca principele Nicolae ar fi avut o tentativa de violare a domiciliului regelui Mihai a fost o lovitura puternica."Este o reactie neasteptata din partea unei mame. Copilul ei se afla intr-o situatie grea, dificila, iar comunicatul acesteia a fost o lovitura puternica pentru Nicolae. De mai bine de doi ani de zile, din august 2015, incearca sa ajunga la bunicul lui. Persoane din anturajul Casei Regale fac un adevarat scut uman in jurul fostului suveran. Nu a mai reusit sa-l vada in mod fizic pe bunicul lui. Nu a mai discutat de peste doi ani cu Regele Mihai", a mai spus avocatul.Radu Enache a anuntat, sambata, la Antena 3, ca fostul principe Nicolae a scapat de acuzatiile de lovire in cazul incidentului de la resedinta Regelui Mihai din Elvetia."A ramas numai plangerea depusa de Casa Regala pentru violare de domiciliu. Celelalte persoane aparent implicate n-au depus nicio plangere penala impotriva lui. De fapt, Casa Regala nu putea depune plangere penala in numele infirmierelor, deoarece numai persoana vatamata poate depune asemenea plangere", a precizat Radu Enache la Antena 3.Casa Regala a anuntat miercuri ca fostul principe Nicolae Medforth-Mills a avut o tentativa de violare a domiciliului regelui Mihai, la resedinta acestuia din Elvetia, unde a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Regale, pe care i-a agresat, precizand ca Regele Mihai refuza sa isi vada nepotul, caruia i-a fost adus la cunostinta acest lucru. Fostul principe Nicolae a transmis atunci ca nu intelege "agresivitatea" Casei Regale de a face tot posibilul sa il impiedice sa isi vada bunicul.O zi mai tarziu, mama fostului principe, Principesa Elena, s-a declarat dezamagita si ingrijorata de faptele fiului sau si a apreciat ca, prin comportamentul sau acesta "a nesocotit intimitatea, suferinta si demnitatea" fostului suveran. Ea sustine ca Regele Mihai i-a reprosat intr-o scrisoare lui Nicolae ca nu a facut nimic pentru a clarifica paternitate "presuspusului sau copil, o fetita de doi ani", ceea ce este "o lipsa de responsabilitate inacceptabila". Fostul principe Nicolae s-a declarat la randul sau dezamagit si profund indurerat de incrancenarea membrilor Casei Regale, precum si a mamei sale, apreciind ca ar fi nobil ca intr-un astfel de moment sa toti sa dea dovada de respect si sa treaca "peste cine stie ce ambitii personale".