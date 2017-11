Ambasada Rusiei la Bucuresti, despre declaratii ale ambasadorului Kuzmin criticate de opinia publica din Romania: Interpretare gresita, posibil din cauza traducerii si a citarii selective

"Ambasada considera necesar de a expune cuvintele autentice rostite de diplomatul rus, deoarece gresita interpretare a acestora ar putea fi rezultatul unei traduceri nu tocmai precise in limba romana, precum si a citarii selective a unor fraze separate prin extragerea lor dintr-un context mai amplu", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a ambasadei privind participarea ambasadorului la conferinta "Dezvoltarea relatiilor antreprenoriale cu Federatia Rusa", desfasurata joi, la Suceava.Conform News Bucovina, la conferinta, diplomatul rus a declarat: "In Romania, nu de putine ori am auzit care ar fi partea legala, sau cum ar trebui sa se uneasca Romania cu Republica Moldova: in baza dreptului istoric sau cu ajutorul referendumului. Avand in vedere ca aveti aceste detalii eu v-as propune sa mergeti pe ideea referendumului, tinand cont ca o astfel de situatie s-a intamplat in Crimeea", a spus Kuzmin.De asemenea, dupa ce a invocat situatia din Crimeea si referendumul pentru independenta Cataloniei, ambasadorul rus a fost intrebat cum vede situatia privind situatia Bucovinei care a fost impartita in doua, raspunsul fiind, conform News Bucovina: "Avand in vedere aceste elemente puteti analiza si situatia din Bucovina".Ambasada prezinta contextul in care a fost abordat acest subiect, spunand ca "ambasadorul a facut punctual referire la o analiza a factorilor favorabili si nefavorabili pentru dezvoltarea cooperarii comercial-economice cu Romania, la etapa actuala",facand si o analiza a esentei si a consecintelor sanctiunilor ilegale introduse de UE si cateva alte tari impotriva Rusiei in legatura cu presupusa "anexare ilegala a Crimeei".In acest context, sustine misiunea diplomatica, Kuzmin "a demonstrat ca in Crimeea in martie 2014 a fost efectuat un referendum democratic, la care au participat peste 83% din populatia peninsulei, din care peste 90% s-au pronuntat in favoarea intrarii Crimeei in componenta Federatiei Ruse in calitate de subiect al sau", ceea ce face ca sanctiunile UW impotriva Rusiei sa fie nu doar ilegale, ci ignora vointa democratica a locuitorilor din Crimeea."Exact in acest context, V.I.Kuzmin a exprimat presupunerea ca toate aceste circumstante si argumente pot fi percepute in modul destul de adecvat in Romania, deoarece el a observat in mod repetat, in mass-media si blogosfera romaneasca discutii despre "care poate fi baza pentru a efectua unirea Basarabiei cu Romania: pe baza rezultatelor unui referendum sau pe baza unui anumit drept istoric pentru acest teritoriu", explica ambasada.De asemenea, conform postarii, lui Kuzmin i s-au pus "intrebari persistente" "in ceea ce priveste perspectivele unirii Romaniei cu Moldova, precum si cu unele teritorii ale altor tari vecine", acesta raspunzand ca "la un moment dat, si Rusia, si Romania au recunoscut independenta si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, ce a fost indeosebi remarcat in Tratatul de prietenie si cooperare intre Federatia Rusa si Republica Moldova din 19 noiembrie 2001"."In orice caz, poporul Republicii Moldova are dreptul de a-si determina propriul destin in acea forma pe care o considera de cuviinta", este concluzia ambasadei.Incomplet si incorect considera reprezentanta diplomatica si modul in care ar fi fost reflectate afirmatiile lui Kuzmin cu privire la evenimentele din Georgia din august 2008, diplomatul obiectand fata de interpretarea lor, ca o invazie a tancurilor rusesti intr-un stat suveran. Rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava ar fi replicat ironic lui Kuzmin ca inca se mai vad urmele tancurilor rusesti la 25 de kilometri de Tbilisi si ca poate ar trebui reparat sistemul de franare al acestora."El (n.r. ambasadorul) a subliniat ca fortele armate ruse au efectuat o operatiune "de constrangere a Georgiei la pace dupa ce presedintele de atunci a tarii, care manifesteaza acum in centrul orasului Kiev, Mikhail Saakashvili a ordonat bombardearea cu sisteme de lansare multipla de rachete a linistitului oras Thinval..."", sustine reprezentanta diplomatica.Conform News Bucovina, tot rectorul Universitatii din Suceava i-ar fi spus ambasadorului ca discursul sau a fost mai putin despre economie si a fost construit din aparari, felicitandu-l ca vizita sa seamana mai mult cu o vizita de imbunatatire a imaginii Federatiei Ruse in regiune"In universitate suntem obisnuiti sa ascultam toate punctele de vedere si astazi trebuie sa invatam si chiar sa facem cursuri pentru a ne feri de manipulare pentru ca suntem constienti sa suntem inconjurati de tehnici de manipulare din toate partile", a spus rectorul Valentin Popa."In legatura cu replicile din partea publicului cum ca in prezent apar adesea cazuri de dezinformare si manipulare a opiniei publice, V.I.Kuzmin a constatat ca aceasta este greseala deseori facuta tocmai de mass-media din Romania si retelele sociale. Cea mai obisnuita metoda pe acest plan este de a inversa locurile cauzelor unui eveniment sau a unui fenomen si a consecintelor acestuia. De exemplu, reactia critica a partii ruse la orice provocare politica se transforma intr-o ocazie pentru un nou val de atacuri asupra Rusiei, a politicii sale externe si a liderilor sai. O astfel de practica, potrivit estimarii ambasadorului, otraveste inevitabil atmosfera relatiilor bilaterale", mentioneaza ambasada.