Petre Daea, despre incursiunile ursilor in localitati: Dar de ce sa nu-i impuscam? Nu am ajuns in situatia sa alegem intre om si animal, sa fie foarte clar!

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Ploiesti, referindu-se la atacurile repetate ale ursilor din ultimele luni, ca solutia ar fi reducerea numarului de animale salbatice, el punctand ca oamenii sunt cei care trebuie protejati, informeaza Agerpres.





"Am vorbit cu colegii din Guvern, lucrurile acestea se vor reglementa rapid. Sa nu alegem intre om si animal! Sa consideram animalul acolo unde el trebuie sa ramana, in spatiul lui, in habitatul lui, pe o anumita densitate, si sa protejam oamenii", a spus Daea.





Ministrul ofera si o solutie. "Dar de ce sa nu-i impuscam? In primul rand e protejat omul. Nu am ajuns in situatia sa alegem intre om si animal, sa fie foarte clar! Omul pentru noi este cel care ne intereseaza, in slujba lui suntem si impreuna cu fiecare dintre cei care au decizie in domeniu luam masurile care se impun", a adaugat ministrul.





Intrebat daca a purtat discutii la nivelul Ministerului Mediului pe acest subiect, el a precizat ca in acest caz solutia este ca deciziile sa fie puse in practica, realitatea fiind una evidenta. "Aici e vorba de a face. Realitatea este evidenta si nu trebuie sa o ocolim", a adaugat ministrul.

Un urs a coborat din nou la Cabana Postavaru, vineri seara, pentru a patra oara intr-o saptamana, animalul fortand usa si intrand in cabana, de unde a luat o punga cu zahar si o cutie cu bomboane, relateaza News.ro. Aceasta este a patra oara cand un urs coboara la Cabana Postavarul. Prima data, animalul a incercat sa sparga o usa, apoi a incercat sa parga un geam ca sa sa intre in cabana.De asemenea, in ultima saptamana ursii au coborat de trei ori in Cartierul Racadau din Brasov. Marti dimineata o ursoaica si cei trei pui ai ei s-au plimbat in zona magazinului Carrefour din cartierul Astra. Si la Fundata au fost vazuti doi ursi, dar si lupi, in apropierea gospodariilor.