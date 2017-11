Suceava: Om de afaceri, gasit mort in casa. Anchetatorii ar lua in considerare si varianta unui jaf

Un om de afaceri in varsta de 59 de ani din Falticeni a fost gasit mort in propria casa, descoperirea fiind facuta de fratele sau, care a alertat autoritatile. Fratele barbatului a relatat ca acesta nu a mai raspuns la telefon de cateva zile si ca, venind la locuinta lui, l-a gasit fara viata in una dntre camere. De asemenea, a spus ca intreaga casa era ravasita, potrivit news.ro.





Omul de afaceri Viorel Carnareasa era patronul unei case de schimb valutar si al unui club din Falticeni.





Presa locala relateaza ca barbatul avea rani la gat si la maini si ca investigatorii iau in calcul mai multe ipoteze, inclusiv pe cea a unui jaf.





Conform aceleiasi surse Viorel Carnareasa a fost protagonistul unui episod violent in anul 2008, cand a fost talharit in scara blocului in care locuia la acel moment. Atunci, cei doi agresori au reusit sa-i fure 70.000 de euro si 26.000 de lei.