O grupare de infractori romani a furat volane si sisteme de navigatie de la masini de lux noi din Franta in valoare de 1,3 mil. euro

Politistii din Romania, in colaborare cu cei francezi, au destructurat o grupare infractionala organizata formata din romani, care ar fi comis furturi de sisteme de navigatie si volane de autoturisme de lux, in valoare de 1.300.000 de euro, pe teritoriul Frantei.





In perioada 6 - 10 noiembrie a.c., politistii Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane, in colaborare cu cei din cadrul Directiei Generale a Jandarmeriei Nationale Franceze, au desfasurat in comun activitati de urmarire penala intr-un dosar de criminalitate transfrontaliera inregistrat la Tribunalul de Mare Instanta Dijon, din Franta, informeaza Inspectoratul General.





Cercetarile in acest caz privesc o grupare organizata de cirminalitate itineranta, formata din cetateni romani, implicata in comiterea de furturi de la autoturisme de lux, din reprezentante auto de pe teritoriul Frantei, fiind vizate sistemele de navigatie si volanele.





Astfel, membrii gruparii sunt banuiti ca, in perioada ianuarie - mai a.c., ar fi comis 19 fapte pe teritoriul Frantei, cercetate in prezent, acestea avand ca obiect 400 de sisteme de navigatie si 140 de volane, toate de la autoturisme noi, de lux.





In cadrul activitatilor comune, a fost organizata o actiune in Romania, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala.





In baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile franceze, in cadrul cooperarii judiciare internationale in materie penala, a fost dispusa efectuarea a 13 perchezitii domiciliare. Perchezitiile, 11 in judetul Calarasi, una in judetul Giurgiu si una in Bucuresti, au fost efectuate la locuintele celor in cauza.





De asemenea, au fost puse in executare 16 mandate de aducere pentru membrii gruparii infractionale. 9 dintre acestia au fost depistati in judetul Calarasi, fiind condusi la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru audieri.





Au fost puse in executare si 9 mandate europene de arestare emise pe numele acestora, 8 dintre ei fiind in prezent arestati la propunerea Parchetului Curtii de Apel Bucuresti, in vederea predarii lor catre autoritatile franceze.