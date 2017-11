Randamentele obligatiunilor romanesti, la maximul ultimilor trei ani din cauza cresterii inflatiei

Inflatia anuala a ajuns la 2,6 procente in octombrie, comparativ cu 1,8 procente in septembrie si 1,2 procente in august, intarind previziunile ca Banca Nationala a Romanie va inaspri politica monetara. Noua prognoza a BNR estimeaza ca inflatia va fi de 2.7% in decembrie si de 3.2% in ultima luna a anului viitor.Obligatiunile romanesti au iesit in evidenta pe pietele din Europa Centrala si de Est, altfel linistite inaintea datelor privind cresterea PIB ce vor fi publicate saptamana viitoare de cele mai mari economii din aceasta regiune.Randamentul obligatiunilor romanesti pe zece ani a crescut cu 5 puncte de baza, pana la 4,48 procente.Initial, moneda nationala si-a revenit dupa ce atinsese minimele ultimilor cinci ani. Dar unii investitori au decis ulterior sa-si acopere pozitiile de vanzare de euro inainte de weekend, aruncand leul la cel mai redus nivel din ultimii peste cinci ani, a spus un dealer din Bucuresti pentru Reuters.Vineri, aproape de ora 16.00, leul se depreciase cu circa un sfert de procent fata de moneda europeana, care se tranzactiona pentru 4,655 lei. Moneda romaneasca a sarit de nivelul de 4,6 pentru un euro saptamana aceasta, dupa ce Banca Nationala a spus ca in viitor se va concentra pe mentinerea dobanzilor in jurul dobanzii-cheie si sa fie mai flexibila in privinta cursului de schimb.Politica BNR va fi testata spre sfarsitul anului, cand se estimeaza ca cheltuielile guvernamentale vor creste, marind presiunile inflationiste.Unii investitori considera ca leul a ajuns la capatul scaderilor, altii apreciaza insa ca se va mai deprecia in viitor. “Dupa scaderile abrupte de saptamana aceasta, deprecierile vor fi doar minore”, a spus un broker din piata de la Bucuresti.Guvernatorul Mugur Isarescu a afirmat ca slabiciunea leului reflecta adancirea deficitului comercial, dar moneda nationala este relativ aproape de nivelurile de achilibru."Ce remarcăm în ceea ce privește leul? În primul rând că tendința de depreciere e mai de durată decât în cazul zlotului și forintului. La zlot și la forint au fost variații mult mai mari, leul fiind mult mai stabil. Dar per total observăm o tendință de depreciere mai de durată, nu cu cifre mari, cu cifre mici, mai de durată, însă și ea este categoric asociată cu evoluția balanței de plăți a României și aici avem, spre deosebire și de zlot și de forint, adică și de polonezi și de unguri, avem o situație în deteriorare a balanței comerciale", a explicat Isărescu.Atentia se va muta martea viitoare catre cele mai mari economii din regiune, care isi vor prezenta datele economice pentru trimestrul trei. Se preconizeaza ca acestea vor arata o crestere robusta in continuare, dar datele din Romania ar putea sublinia presiunile supraincalzirii din economia tarii.Pe de alta parte, noteaza Reuters, este putin probabil ca datele privind cresterea economica din Ungaria vor determina banca centrala de la Budapesta sa renunte la politica laxa. Cea mai mare parte a expertilor se asteapta la noi masuri de relaxare monetara in sedinta de pe 21 noiembrie pentru a impinge in jos randamentele obligatiunilor pe termen lung. Curba de randament a bondurilor unguresti este deja sub nivelul obligatiunilor SUA pe zece ani.