Ambasadorul rus in Romania: Pentru unirea cu Republica Moldova va propun calea referendumului, ca in Crimeea

"In Romania, nu de putine ori am auzit care ar fi partea legala, sau cum ar trebui sa se uneasca Romania cu Republica Moldova: in baza dreptului istoric sau cu ajutorul referendumului. Avand in vedere ca aveti aceste detalii eu v-as propune sa mergeti pe ideea referendumului, tinand cont ca o astfel de situatie s-a intamplat in Crimeea", a spus Kuzmin, potrivit sursei citate.





El a afirmat ca in Crimeea s-a organizat un referendum pentru alipirea la Federatia Rusa la care participarea a fost de peste 90 la suta si ca aceasta vointa a populatiei din aceasta regiune nu este recunoscuta in timp ce Kosovo, unde nu s-a organizat referendum, este recunoscut ca stat de foarte multe tari, mentionand ca mai mult de 22 de tari europene au votat pentru recunoasterea Kosovo, dar ca din acestea nu face parte si Romania.





Rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, Valentin Popa i-a atras atentia ambasadorului ca la acest seminar a fost prea putina economie si ca a fost mai mult politica si ca acum se fac chiar si cursuri pentru a identifica manipularea, noteaza Radio Chisinau.

"In universitate suntem obisnuiti sa ascultam toate punctele de vedere si astazi trebuie sa invatam si chiar sa facem cursuri pentru a ne feri de manipulare pentru ca suntem constienti sa suntem inconjurati de tehnici de manipulare din toate partile", a spus Valentin Popa.









Kuzmin a fost ambasadorul Rusiei în Republica Moldova in perioada 2007-2012.