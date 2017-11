Ministerul Finantelor anunta a doua rectificare bugetara pozitiva. Bani in plus pentru ministerele Muncii, Sanatatii, Educatiei, Justitiei, fonduri diminuate pentru Finante, Dezvoltare Regionala, Cultura

Potrivit Ministerului Finantelor, rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei cresteri economice de 6,1% fata de 5,6%, cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare si de 5,2%, estimare avuta in vedere la elaborarea bugetului pe anul 2017. Astfel, PIB nominal estimat s-a majorat de la 837,2 miliarde lei la 842,5 miliarde lei.Veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 280,2 milioane lei.Bugetele componente ale bugetului general consolidat au inregistrat majorari ale veniturilor (spre exemplu: bugetele asigurarilor sociale + 325,0 milioane lei, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate +269,7 milioane lei, bugetele locale + 1.020,8 milioane lei), iar alte bugete diminuari ale veniturilor (spre exemplu: bugetul de stat - 655,5 milioane lei).Cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 503,8 milioane lei.S-au asigurat fonduri suplimentare, dupa cum urmeaza:- la bugetele locale s-au alocat 611,9 milioane lei pentru:- plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, + 550 milioane lei- finantarea sistemului de protectie a copilului + 61 milioane lei- finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat + 0,9 milioane lei- la:+630,9 milioane lei per sold; s-au asigurat suplimentar 537 milioane lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, alocatiilor de stat pentru copii, a indemnizatiilor pentru cresterea copilului si a contributiilor de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizatiilorsi 115,9 milioane lei pentru majorarea transferurilor de echilibrare catre bugetul asigurarilor sociale de stat; au fost identificate si economii la unele naturi de cheltuieli si prin urmare s-au redus 22 milioane lei ;- la: +363,5 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 400 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute in rezerva si politistilor carora le-au incetat raporturile de serviciu in anul 2017, precum si pentru plata diferentelor rezultate in urma recalcularii drepturilor de pensii; s-a redus suma de 36,5 milioane lei aferenta economiilor inregistrate la unele naturi de cheltuieli;- la: +293,9 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 345,6 milioane lei pentru asigurarea cofinantarii nationale si a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020; s-a redus suma de 51,7 milioane lei aferenta economiilor inregistrate la unele naturi de cheltuieli;- la+281,0 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 287,2 milioane lei, in principal, pentru actiunile si programele de sanatate, pentru plata salariilor medicilor rezidenti, personalului medical din structurile de primiri urgente, precum si pentru majorarea transferurilor catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; s-a redus suma de 6,2 milioane lei aferenta economiilor inregistrate la unele naturi de cheltuieli;- la+232,1 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 240,2 milioane lei pentru achitarea transelor aferente anului 2017 pentru hotararile judecatoresti care au ca obiect drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sistemul justitiei; s-a redus suma de 8,1 milioane lei aferenta economiilor inregistrate la unele naturi de cheltuieli;- la: + 30,0 milioane lei per sold; s-au asigurat 50 milioane lei pentru plata hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi salariale pentru personalul din institutiile de invatamant universitar de stat; s-a redus suma de 20 milioane lei aferenta economiilor inregistrate la unele naturi de cheltuieli;: + 269,7 milioane lei, pentru servicii medicale si medicamente;: +323 milioane lei pentru asigurarea necesarului pentru plata pensiilor de asigurari sociale.Diminuari ale fondurilor au fost operate la(-78,5 milioane lei),(-51,9 milioane lei),(-43,7 milioane lei per sol, dar s-a alocat suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL),(-27,8 milioane lei),(-27,4 milioane lei), avand in vedere, in principal, gradul de executie a cheltuielilor. Proiectul Ordonantei de Urgenta privind a doua rectificare bugetara pentru anul 2017 va fi pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de guvern.