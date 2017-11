Cererea de arestare a lui Ninel Cercel, respinsa de magistratii brasoveni

Sedinta in care a fost audiat secretarul de stat Ninel Cercel a inceput la ora 20,00 si s-a terminat in jurul orei 21,45. Premierul Mihai Tudose l-a eliberat pe Ninel Cercel din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor , decizia fiind publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Procurorii DNA au dispus vineri retinerea lui Ninel Cercel cu privire la savarsirea infractiunii de santaj , dupa ce acesta ar fi actionat pentru indepartarea din functie a managerului Centrului Zonal de Marfa (CZM) Brasov, astfel incat societati private de transport sa obtina, in detrimentul CFR Marfa, contractul avut de compania de stat cu Azomures SA.Potrivit DNA, Ninel Cercel ar fi folosit ca pretext pentru schimbarea sefului CZM Brasov incendiul din 31 octombrie produs la trenul de marfa care transporta azotat de amoniu, desi incidentul nu a avut loc pe raza teritoriala de responsabilitate a acestuia.Ninel Cercel a fost prezentat Tribunalului Brasov cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.