Persoana prinsa sub o garnitura de metrou, in statia Piata Unirii 1; circulatie ingreunata pe doua magistrale

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov spun ca o persoana a fost prinsa sub metrou in statia Piata Unirii 1.Conform sursei citate, victima este un barbat care a fost prins intre spatiul dintre perete si vagon, echipele de interventie reusind sa il scoata de pe sine. El a suferit un traumatism cranio-cerebral si i se acorda primul ajutor intr-un vagon de metrou.Metrorex a anuntat ca incidentul s-a produs in jurul orei 19.30, la statia de metrou Piata Unirii 1, pe linia Republica-Eroilor, unde a avut loc o tentativa de suicid."Trenul a fost franat. Echipele de interventie ale Metrorex au intervenit pentru scoaterea victimei de sub tren, in paralel fiind alertat 112, conform procedurilor interne. Circulatia a fost reorganizata in sistem pendula pana la venirea autoritatilor din domeniu si rezolvarea situatiei. Circulatia va fi reluata normal imediat ce victima va fi scoasa de pe linie", a precizat Metrorex.