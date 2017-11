Un urs a coborat din nou la Cabana Postavaru, pentru a patra oara intr-o saptamana; acesta a luat din cabana zahar si bomboane

Potrivit jandarmilor, animalul nu a fost agresiv si a fost alungat de cabanier si de un jardarm montan.Aceasta este a patra oara cand un urs coboara la Cabana Postavarul. Prima data, animalul a incercat sa sparga o usa, apoi a incercat sa parga un geam ca sa sa intre in cabana. Cabanierul crede ca este vorba despre acelasi urs care a venit la cabana de doua ori sambata trecuta si inca o data vinerea trecuta.De asemenea, in ultima saptamana ursii au coborat de trei ori in Cartierul Racadau din Brasov. Marti dimineata o ursoaica si cei trei pui ai ei s-au plimbat in zona magazinului Carrefour din cartierul Astra. Si la Fundata au fost vazuti doi ursi, dar si lupi, in apropierea gospodariilor.