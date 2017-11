Asociatia "Impreuna pentru Autostrada A8": Guvernul a amanat sedinta festiva de la Iasi de teama protestelor, ii asteptam cu vuvuzele

Catalin Urtoi, membru fondator al Asociatiei "Impreuna pentru autostrada A8", a afirmat ca amanarea sedintei de guvern de la Iasi din 24 noiembrie arata frica guvernantilor ca vor fi intampinati cu proteste de catre iesenii care vor inceperea autostrazii Iasi-Targu Mures."Eram pregatiti sa-i intampinam cum se cuvine, cu vuvuzele. Pregateam un protest in fata Palatului Culturii, acolo unde urma sa aiba loc sedinta Gvernului. Ei au motivat ca au programul incarcat, dar sunt basme, le este frica de noi. Mamaliga explodeaza si in Moldova si nu mai au curaj sa dea piept cu oamenii", a declarat pentru News.ro Catalin Urtoi, membru fondator al Asociatiei "Impreuna pentru autostrada A8". Aproape 2.000 de oameni s-au prins intr-un lant uman, saptamana trecuta, la Iasi , cerand Guvernului inceperea constructiei autostrazii Iasi-Targu Mures.Actiunea a fost organizata de doua asociatii - "Impreuna pentru autostrada A8" si "Moldova vrea autostrada". Sedinta festiva a Guvernului programata la Iasi in 24 noiembrie pentru a marca inceperea programului Centenarul Marii Unirii se amana , din cauza programului incarcat al premierului, a anuntat vineri conducerea Consiliului Judetean Iasi, in urma unei adrese primite de la Palatul Victoria."Agenda de lucru deosebit de incarcata, in aceasta perioada, a prim-ministrului Romanei, domnul Mihai Tudose si a celorlalti membri ai Guvernului, impune o reprogramare a sedintei festive din data de 24 noiembrie 2017, noua data a reuniunii urmand sa fie propusa organelor admnistratiei publice locale din judetul Iasi.Guvernul Romaniei acorda o importanta deosebita marcarii Centenarului Marii Uniri si al Primului Razboi Mondial, evenimente care, prin eroism si sacrificiu suprem, au pus temelia reintregirii natiunii si implinirii unui ideal romanesc de veacuri", se arata in adresa Guvernului trimisa conducerii CJ Iasi.In urma cu o zi, reprezentantii CJ anuntau ca Guvernul se va intruni intr-o sedinta festiva la Iasi, pe 24 noiembrie, pentru a marca debutul programului "Centenarul Marii Uniri", in timp ce o intrunire similara a Parlamentului tot la Iasi a fost amanata. Sedinta de Guvern urma sa aiba loc la Palatul Culturii din Iasi.