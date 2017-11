Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: Mesajul premierului Tudose, potrivit caruia mediul de afaceri este cel care genereaza lipsa de fonduri la buget - profund fals si daunator societatii

Coalitia, care spune ca reprezinta peste 2.000 de companii, care angajeaza peste 600.000 de oameni si genereaza anual afaceri de peste 50 miliarde de euro, afirma ca va aplica si va respecta legile Romaniei."Va asiguram ca ne pasa de angajatii nostri si de Romania. Vom vedea in viitor daca ingrijorarile noastre se vor materializa sau nu. Pentru binele tuturor, speram sincer sa nu fie cazul!", arata CDR, intr-un comunicat, dar se intreaba ce se va intampla daca nu s-a inselat in predictiile sale critice legate de modificarile legislative operate de Guvern printr-o ordonanta de urgenta.Coalitia afirma ca, desi si in mediul privat, ca si in zona bugetara, exista persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile, "in marea sa majoritate, mediul de afaceri este CORECT si este cel care produce bunastare in Romania"."Companiile cu capital strain (multe dintre ele multinationale), bancile si sute de mii de antreprenori romani isi respecta angajatii si legile tarii. Ei sunt cei care asigura banii din care sunt platiti profesorii si doctorii, magistratii si judecatorii, din care sunt construite scolile si spitalele. Banii care sustin administratia publica. Banii din care se dezvolta Romania. Toate aceste companii si toti acesti antreprenori trebuie RESPECTATI", arata CDR, cerand Guvernului ca, daca are dovezi clare ca sunt companii cu capital autohton sau strain care nu respecta legea, sa le faca publice si sa anunte institutiile abilitate.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei il invita pe premierul Mihai Tudose la o conferinta de presa, miercuri, pentru a discuta despre cine va raspunde pentru oportunitatile pierdute si pentru plasarea Romaniei intr-o alta liga pentru investitori, din cauza modificarilor masive aduse Codului Fiscal din 2018 si anuntarea lor cu doar 7 saptamani inainte sa intre in vigoare.