Ordonanta de modificare a Codului Fiscal, publicata in Monitorul Oficial

Guvernul a aprobat miercuri modificarea Codului fiscal, masurile fiind contestate atat de sindicate, cat si de patronate. Cateva dintre decizii: Contributiile de la angajator vor trece la angajat, se introduce "Contributia asiguratorie pentru munca" in cota de 2,25% datorata de angajatori, intreprinderile cu venit de pana la 1 milion de euro vor fi impozitate cu 1% din venitul realizat. Vezi toate masurile fiscale aprobate.

Conform documentului publicat in Monitorul Oficial, Guvernul argumenteaza ca promovarea acestui act normativ a fost determinata, printre altele, de necesitatea:- "implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de guvernare"- "elaborarii Legii bugetului asigurarilor sociale de stat si a Legii bugetului de stat pentru anul 2018"- "asigurarii predictibilitatii cadrului fiscal pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri"- "introducerii unor masuri de consolidare a incasarilor din domeniul impozitului pe veniturile microintreprinderilor"- "incurajarii contribuabilor sa isi declare obligatiile fiscale"- "reformarii sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale obligatorii datorate atat de catre acestia, cat si de catre angajati"Se actualizeaza.