Sedinta de guvern programata pe 24 noiembrie, la Iasi, in cadrul proiectului Centenarului Marii Uniri, se amana

Potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Judetean Iasi si citat de Agerpres, decizia a fost luata ca urmare a unei adrese primite in cursul zilei de vineri de la Secretariatul General al Guvernului."Agenda de lucru deosebit de incarcata, in aceasta perioada, a primului ministru al Romanei, domnul Mihai Tudose si a celorlalti membri ai Guvernului, impune o reprogramare a sedintei festive din data de 24 noiembrie 2017, noua data a reuniunii urmand sa fie propusa organelor administratiei publice locale din judetul Iasi. Guvernul Romaniei acorda o importanta deosebita marcarii Centenarului Marii Uniri si al Primului Razboi Mondial, evenimente care, prin eroism si sacrificiu suprem, au pus temelia reintregirii natiunii si implinirii unui ideal romanesc de veacuri", se arata in comunicatul de presa.Conform documentului, programul Consiliului Judetean in vederea marcarii Centenarului Marii Uniri se va prelungi si pe parcursul anului 2018.La mijlocul lunii octombrie, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, anunta ca debutul manifestarilor dedicate Centenarului Marii Uniri va avea loc la Iasi. Potrivit acestuia, manifestarile dedicate Centenarului trebuia sa debuteze cu o sedinta de Guvern, eveniment care ar fi trebuit sa se desfasoare in sediul Bibliotecii Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi". De asemenea, o sedinta simbolica de Parlament ar trebui sa se desfasoare la Teatrul National, aceeasi locatie in care, in 1916, regele Ferdinand a deschis lucrarile Parlamentului mutat la Iasi.Potrivit programului Centenar, va fi reiterat un scurt traseu feroviar intre Gara Ciurea si Gara Iasi, pentru comemorarea celor peste 1.000 de morti din accidentul feroviar produs in iarna anului 1916 din cauza supraaglomerarii generate de numarul de refugiati din zonele ocupate, accident considerat drept cea mai mare catastrofa din Romania. Cu acest prilej, in zona unde acum 100 de ani a avut loc aceasta tragedie vor fi plantati 1.000 de stejari si tei, in memoria celor decedati.Printre activitatile care vor fi organizate de Consiliul Judetean Iasi va fi si o activitate simbolica a "Marii Adunari", eveniment in cadrul caruia vor fi aduse laolalta toate porturile traditionale de pe teritoriul Romaniei.Din cadrul manifestarilor nu va lipsi ceremonialul de prezentare si defilare a drapelelor de lupta ale Regimentului 15 Razboieni, care in prezent poarta denumirea de Brigada 15 Mecanizata Podu Inalt, care in 1917 a luptat pentru eliberarea capitalei. Un ceremonial religios va fi oficiat de Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. De asemenea, in data de 24 noiembrie va fi organizat Balul Centenarului, eveniment la care este asteptata participarea presedintelui Romaniei si a altor 600 de invitati.Conform informatiilor furnizate de CJ Iasi, contributia financiara a Guvernului Romaniei la desfasurarea evenimentelor de la Iasi este de 5,9 milioane de lei. Banii provin din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.