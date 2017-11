Dumitru Costin (BNS): Statul smecher se retrage si toata finantarea sistemului public de sanatate cade in spatele salariatilor

"Statul isi retrage de la 1 ianuarie finantarea pe care astazi, prin Codul Fiscal, o ofera pentru milioane de cetateni, milioane de pensionari cu pensii mici, someri, pentru asistati social. Odata cu abrogarea art. 153, toata finantarea sistemului public de sanatate va cadea in spatele celor putin peste 5 milioane de salariati, iar din acest sistem vor trebui platite servicii de sanatate pentru toata populatia Romaniei. Statul smecher se retrage", a declarat liderul BNS, Dumitru Costin, prezent la protest.El a subliniat ca "tot statul smecher", odata cu reducerea de la 16% la 10% a impozitului pe venitul salarial, compromite definitiv autonomia locala despre care guvernantii insisi vorbesc, intrucat nu poate exista autonomie locala "fara autonomie financiara"."Bugetele autoritatilor locale, care ar trebui sa insemne investitii pentru transport si servicii de calitate in Romania, vor fi afectate dramatic si primarii din toata tara vor trebui sa stea cu mana intinsa la puterea politica", a spus Costin.Potrivit acestuia, categorii de angajati din Romania vor avea de suportat pierderi la salariile lor, afectati urmand sa fie si cei din sectorul IT, care genereaza valoare adaugata, pe care ''in loc sa ii tinem aproape de noi, vor avea de suferit''."Sunt foarte multe categorii de angajati care vor avea veniturile salariale diminuate. Este o minciuna cu care incearca sa ascunda alte minciuni. De saptamana viitoare vom ataca la Curtea Constitutionala ordonanta prin care s-a luat aceasta decizie", a punctat Dumitru Costin.Protestatarii au cerut demisia Guvernului si inarmati cu vuvuzele si tobe, au scandat: "Jos Guvernul!", "Demisia", "PSD ciuma rosie", "Hotii, hotii", "Nu cedam", "Unitate".Dumitru Costin si o delegatie a protestatarilor au inaintat lista cu revendicarile prefectului, pentru a fi transmise Guvernului.El a mai precizat ca daca guvernantii nu vor renunta la aceste modificari fiscale, vor urma ample miscari de strada, fara limitari in timp.