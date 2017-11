Serban Nicolae (PSD): Romania e victima unui jaf al gulerelor albe / Oamenii bine informati si de buna credinta nu au motive sa mai protesteze

'Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinationale, raporteaza pierderi sau profit zero de ani de zile, se extind ca activitate, au niste sedii foarte luxoase, un parc auto absolut spectaculos, fac team-buildinguri in statiuni dintre cele mai cautate din Romania, dar merg in continuare pe profit zero sau pe pierdere. Si nimeni nu cauta o explicatie rationala. Nimeni nu protesteaza pentru faptul ca aceste companii actioneaza pe piata romaneasca de ani de zile si, cu toate astea, beneficiile asteptate de la investitorii straini nu apar. Poate lucrurile vor incepe sa se schimbe. Sau poate cei care protesteaza vor intelege ca, de fapt, Romania este victima unui jaf al gulerelor albe, dar foarte albe, si care nu tine de legislatia romaneasca sau de actiunea guvernamentala', a declarat, in conferinta de presa, senatorul PSD.Datele oficiale consemneaza aproximativ 20 de banci care nu mai exista in realitate, a mentionat Serban Nicolae.'Nu spun ca nu platesc contributiile angajatilor, eu spun ca raporteaza profit zero sau pierderi de ani de zile, de peste cinci ani, foarte multe dintre ele. Si acest lucru este nefiresc. Motiv pentru care incercam sa luam masuri in asa fel incat sa nu se mai procedeze la asa-numitele optimizari fiscale care semnalizeaza profitul realizat in Romania. De altfel, atunci cand Guvernul Romaniei a anuntat masuri in aceasta privinta, foarte multi au reactionat ca se descurajeaza mediul de afaceri, ca se da o lovitura economiei de piata, ca se afecteaza libera concurenta s.a.m.d. Ulterior, cinci ministri de finante din Europa - Germania, Franta, Italia, Spania, Olanda - au anuntat necesitatea de a avea exact aceleasi abordari in sensul in care impozitarea sa se faca la locul de realizare a veniturilor', a afirmat senatorul PSD.In alta ordine de idei, conform lui Nicolae, 'oamenii bine informati si de buna credinta' nu ar avea motive sa mai protesteze, dar probabil, nu s-a explicat suficient de clar faptul ca masurile de natura fiscala recent adoptate sunt generate de marile intarzieri si pierderi la bugetul de stat datorate procedurilor greoaie de colectare.'Nu am spus nicio secunda ca plata defalcata a TVA sau transferul evidentei contributiilor de la angajator la angajat ar fi masuri de stimulare a mediului de afaceri. Sunt masuri de disciplinare fiscala, care sa asigure ca la bugetul de stat, pentru autostrazi, pentru spitale, pentru alte elemente de infrastructura de utilitate publica, sunt resursele necesare. Suntem pe ultimul loc in colectarea TVA-ului si in aceasta privinta nu s-a mai facut nimic foarte clar in ceea ce priveste procedurile, mai ales de colectare, de foarte multa vreme. Avem peste un miliard si jumatate de euro pierdere in fiecare an TVA declarat si neincasat. Deci nu evazional, ci declarat, evidentiat in documente, si neincasat de statul roman de la firme aflate in insolventa. In ultimii trei ani s-a ajuns la 22 de miliarde de lei, sume care apar si nu se incaseaza. Sunt sume foarte mari din care, imaginati-va cate s-ar putea face,' a spus senatorul PSD.Serban Nicolae s-a oprit vineri, la Oradea, sa se intalneasca cu colegii sai din filiala bihoreana, aflandu-se pe drum catre Gyula, Ungaria, unde va vizita comunitatile de romani.La sfarsitul lunii octombrie, Serban Nicolae a afirmat ca partizanii anticomunisti din munti au slabit capacitatea de aparare a Romaniei, iar actiunea lor a fost indreptata impotriva intereselor tarii. El a mai spus ca incercarea de schimbare a stapanului sovietic cu stapanul american nu era cu nimic mai buna si a sustinut ca Stalin si Churchill au fost in egala masura doi criminali.