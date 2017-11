Presa internationala scrie despre disputa "lipsita de demnitate" care "sfasie mandra familie regala a Romaniei"

Printesa Elena si-a acuzat fiul, Nicholae Medforth-Mills, ca a nesocotit "viata privata, suferinta si demnitatea" tatalui ei in varsta de 96 de ani, fostul rege Mihai I, intr-un comunicat emis de casa regala.Ea a facut aceste declaratii dupa ce casa regala a depus o plangere la politia elvetiana marti, in care-l acuza pe Medforth-Mills ca a incercat sa intre cu forta in casa bunicului sau de la Aubonne, in Elvetia, si ca a "agresat fizic si verbal" trei membri ai personalului.Medforth-Mills si-a acuzat la randul sau rudele ca incearca sa-l discrediteze si ca joaca "un joc murdar".Mihai sufera de leucemie si de un cancer de piele, iar casa reagla a anuntat recent ca starea sanatatii i s-a inrautatit.Romania este o republica, in care regele nu mai are vreo putere, insa romanii isi asociaza familia regala cu eleganta si demnitatea - care le lipsesc politicienilor lor, afirma ei.Medforth-Mills, in varsta de 32 de ani, este singurul nepot al lui Mihai, unul dintre cei mai populari membri ai familiei regale romane. El a fost indepartat in august 2015 din a treia pozitie in succesiunea la tron.Potrivit unor informatii, Nicholas ar fi facut un copil cu o romanca, lucru care l-a afectat pe Mihai, amintindu-i de copilaria sa nefericita, pe cand tatal sau, Carol al II-lea, s-a casatorit de trei ori si a fost nevoit sa renunte la succesiunea la tron in urma unei aventuri amoroase, ceea ce l-a adus pe tron la varsta de 5 ani.Printesa Elena a precizat joi ca Mihai a refuzat sa-si vada nepotul din cauza ca acesta nu a clarificat paternitatea copilului pe 2 noiembrie.Multi romani i-au luat apararea pe retele de socializare, apreciind ca ar fi trebuit sa i se permita sa-si vada bunicul si sa aiba astfel ocazia sa se impace.Mihai este unul dintre putinii lideri din timpului celui de-al Doilea Razboi Mondial inca in viata. El a fost rege in doua randuri, din 1927 in 1930 si intre 1940 si 1947, cand a fost obligat sa abdice de catre comunisti."Disputa acasa la fostul rege al Romaniei", titreaza la randul sau Agence telegraphique suisse (ATS), un material preluat de publicatii francofone, in care scrie ca politia din cantonul Vaud a confirmat o ancheta in curs cu privire la evenimentele de marti."Familia regala depune plangere la politie impotriva nepotului britanic al fostului rege din cauza agresarii personalului", scrie si telegraph.co.uk.