Ancheta la un colegiu tehnic din Targu-Jiu, dupa ce au fost organizate drifturi in curtea scolii

Ancheta efectuata de politisti este in desfasurare, persoanele implicate fiind chemate la audieri."In cauza, conducerea IPJ Gorj a dispus verificari cu privire la imprejurarile in care a fost produs evenimentul, urmand a fi dispuse masuri in consecinta", a precizat Miruna Prejbeanu.In clipul postat pe internet apare un autoturism care efectueaza drifturi pe terenul de sport al unitatii scolare.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Gorj, Georgeta Popescu, a precizat ca in clipul video apare si un copil, care nu este elev al unitatii respective, si care s-a aflat, la sfarsitul demonstratiei auto, pe scaunul din dreapta al masinii.Potrivit sursei citate, demonstratia auto a avut loc in cadrul Zilelor Colegiului Tehnic 'Henri Coanda'.'Astazi (vineri n.r.), cand am fost sesizati in legatura cu incidentul petrecut la CTHC, o echipa de inspectori scolari s-a deplasat pentru a analiza conditiile si situatia in sine. Erau evenimente inscrise in calendarul activitatilor proiectate pentru sarbatorirea Zilelor CTHC, este o activitate de traditie ca aceasta institutie de invatamant sa-si promoveze profilul de mecanici auto prin anumite miscari demonstrative executate de catre maistrii instructori, dar si de catre un invitat, fost absolvent al colegiului, sofer profesionist, care, la sfarsitul demonstratiei executate, dupa cum spune doamna directoare, cu toate masurile de siguranta luate, si-a luat in masina propriul copil, un minor, care nu are nicio legatura cu CTHC, si a mai executat cateva miscari la filmare. Apare in filmare un copil care intr-adevar nu are ce sa caute pe locul din fata dreapta', a afirmat, pentru AGERPRES, Georgeta Popescu.