VIDEO Sute de sindicalisti protesteaza in centurl Timisoarei fata de transferul contributiilor la angajati

Acestia sunt nemultumiti de masurile fiscale impuse de Guvern, in special de transferul contributiilor de la angajator la angajat care spun ei va duce la scaderea salariilor.Sindicalistii spun ca nu se opresc aici cu protestele.„Noi ne continuam actiunile de protest si saptamana viitoare. Vom avea o reuniune in care vom stabili caile de atac viitoare. In momentul in care vor publica in Monitorul Oficial, vom avea toate caile deschise pentru a ataca documentul la Curtea Constitutionala”, a declarat Dumitru Costin, liderul BNS.