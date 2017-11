Teodor Melescanu, vizita in Belarus, unde a lansat o emisiune filatelica si o volum de de Mihai Eminescu, tradus in belarusa

In cadrul vizitei, Melescanu a avut convorbiri cu omologul sau, Vladimir Makei, precum si cu prim-ministrul Andrei Kobyakov, cu presedintele Consiliului Republicii Belarus, Mihail Miasnikovici, si cu presedintele Camerei Reprezentantilor a Adunarii Nationale a Republicii Belarus, Vladimir Andreicenko."Vizita se inscrie in trendul ascendent al relatiilor bilaterale din ultimii ani, pe fondul evolutiilor pozitive inregistrate in relatiile dintre UE si Republica Belarus, in care Romania a jucat un rol important", arata MAE.Cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice, a fost lansata o emisiune filatelica comuna cu reprezentari ale pictorilor Corneliu Baba si Mihail Savitski, precum si un volum de poezii ale marelui poet Mihai Eminescu traduse in limba belarusa. Totodata, tineri artisti belarusi au interpretat lucrari ale unor mari compozitori romani: George Enescu, Tiberiu Brediceanu, Constantin Dumitrescu si Grigoras Dinicu, mai arata MAE."Ministrul Teodor Melescanu a aratat ca Romania a incurajat si va continua sa incurajeze dezvoltarea dialogului si cooperarii dintre UE si Republica Belarus, salutand rezultatele recentei deschideri in relatiile bilaterale si sprijinind mentinerea angajamentului Republicii Belarus pentru consolidarea procesului de reforma interna si in domeniul drepturilor omului. Din perspectiva nationala, a reiterat oferta Romaniei de a impartasi, in orice forma considerata utila partii belaruse, din experienta de tranzitie a tarii noastre in materie de reforme, acumulata in peste 25 de ani", potrivit sursei citate.