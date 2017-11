Angajatii celei mai mici comune din Alba, fara salarii de doua luni. Primarul spune ca nu sunt nici sperante ca o le ia prea curand

"Nu am luat salariile si nu avem nici sperante ca sa le luam in continuare', a declarat, vineri, primarul din Ceru Bacainti, o comuna cu nici 300 de locuitori.Primaria are opt angajati, inclusiv primarul si viceprimarul, si patru "asistati", potrivit lui Trif, iar fondul lunar de salarii se ridica la 29.000 de lei.Edilul sustine ca s-a ajuns la aceasta situatie nu din cauza majorarii salariilor, un plus de 2.200 de lei pe luna pentru toti angajatii."Este aceeasi poveste in fiecare an. Asteptam o noua rectificare, asta ar fi solutia. Prin lege nu avem dreptul la bani de salarii numai la atat. Noi suntem o comuna atat de mica incat nu ne putem permite sa avem niciun ban la buget in afara de impozitul pe teren, care nu ne asigura salariile pe doua luni. Restul banilor ii primim de la ministerul de finante dupa formula stabilita de legea finantelor publice locale, lege care tine cont de numarul de locuitori, de intravilan, de buget. La noi toate sunt atat de mici ca nu le vedem, sunt ca si avionul la inaltime", a declarat Trif.