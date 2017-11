Puiu Popoviciu a fost "organizatorul din umbra" al ilegalitatilor din dosarul "Baneasa" - motivare sentinta

"In ce priveste pedepsele principale aplicate inculpatului Popoviciu Gabriel Aurel, de cate 7 ani inchisoare pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata si continuata (...) si pentru infractiunea de dare de mita (...), Inalta Curte apreciaza ca mentinerea pedepselor de cate 7 ani inchisoare pentru fiecare din infractiunile savarsite reprezinta proportional o masura a sanctiunii penale, acest inculpat, astfel rezulta din probatoriul administrat, a fost 'organizatorul' (...) 'din umbra' (...) la punerea in practica, pas cu pas, a interesului (...) trecerii terenului de 224 ha din domeniul public in proprietatea societatii comerciale pe actiuni SC Baneasa Investments SA si, dupa anul 2004, a SC Baneasa Rezidential SRL si SC Baneasa Business and Technology Park SA (...) nelegal", se precizeaza in motivare.Instanta suprema mai arata ca, pentru atingerea scopului urmarit, Puiu Popoviciu a apelat la o serie de "inginerii financiare"."La fel, pentru a 'controla' activitatile de cercetare penala ce se efectuau, incepand cu octombrie 2008, si de a obtine o solutie favorabila, de netrimitere in judecata in dosarul (...) ce il privea pe el si pe coinculpatul Alecu Ioan Niculae, a folosit ajutorul si implicarea inculpatilor Serban Ilie Cornel si Pitcovici Petru Daniel, persoane cu functii importante, de nivel inalt, in cadrul unor servicii speciale ale Ministerului de Interne", se mentioneaza in motivare.Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv de ICCJ la 7 ani inchisoare in dosarul "Baneasa", sentinta pronuntata pe 2 august fiind definitiva. Instanta suprema a admis in parte apelul lui Popoviciu si i-a scazut pedeapsa de la 9 ani, cat primise la Curtea de Apel Bucuresti, la 7 ani inchisoare.In acelasi dosar, Cornel Serban (fostul sef DGIPI) a primit 2 ani si 6 luni cu executare, Ioan Nicolae Alecu (rectorul USAMV Bucuresti) - 6 ani de inchisoare cu executare, Petru Pitcovici (fost sef in Directia Generala Anticoruptie din MAI) - 2 ani cu suspendare. Au mai primit pedepse cu executare Stefan Diaconescu - 5 ani si Andrei Mihai Bejenaru - 6 ani.Puiu Popoviciu a parasit Romania inainte ca ICCJ sa dea sentinta in acest dosar, fiind localizat in Marea Britanie, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze. Omul de afaceri a fost retinut la Londra, pe 14 august, insa a fost eliberat in schimbul unei cautiuni de 200.000 de lire.