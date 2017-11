Parchetul General a clasat dosarul legat de inregistrarile cu Kovesi

In iunie 2017, DNA a sesizat Parchetul General cu privire la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, constand in producerea sau ticluirea de probe nereale in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana, dupa ce in presa au fost publicate inregistrari cu sefa DNA.DNA sustinea atunci ca sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca "inregistrarile ce contin un amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin colationare risca sa conduca la acreditarea unei idei false si anume ca procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie ar da ordine ca procurorii sa investigheze anumite persoane sau sa directioneze ancheta intr-un anumit sens".Tot atunci, procurorii DNA s-au sesizat din oficiu sub aspectul infractiunii de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.DNA arata ca o parte a acestor inregistrari par a fi facute in contextul organizarii a doua sedinte de analiza, ambele la data de 30 martie 2017, la care au participat, in mod separat, procurorii din cadrul a doua sectii operative ale Structurii Centrale: Sectia de combatere a coruptiei si Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie.Laura Codruta Kovesi sustinea ca inregistrarile respective nu sunt autentice, ele contin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera continutul real al afirmatiilor enuntate de procurorul sef al DNA in diverse imprejurari, cum ar fi sedinte publice ori sedinte de lucru cu procurorii sectiilor operative."Intre fragmentele care se aud pe inregistrari au fost intercalate o serie de sintagme care nu apartin procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dar si anumite expresii licentioase pe care nu le-a folosit si nu le foloseste", arata DNA.