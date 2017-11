Klaus Iohannis: Oamenii de afaceri nu isi pot face planurile de business din cauza politicilor fiscale confuze, instabile si aflate la discretia exclusiva a catorva decidenti / Inadmisibil

"Consider ca este cazul ca aceste practici sa inceteze", se arata in acest mesaj.Iohannis noteaza ca Romania traverseaza, in prezent, o perioada de crestere economica record in Uniunea Europeana, care a ajuns la 6,1% potrivit ultimelor prognoze economice, insa "aceasta crestere se bazeaza, aproape in totalitate, pe aportul consumului, in timp ce investitiile sunt in regres".Presedintele afirma ca exita "serioase motive de ingrijorare" in conditiile in care investitiile straine directe au scazut cu aproape 20% pe primele opt luni ale anului, dar si din cauza "reducerii investitiilor publice, aflate intr-un continuu si pronuntat regres". "Spre exemplu, cheltuielile de capital pe primele noua luni ale anului au scazut cu circa 20% fata de perioada similara din 2016, ceea ce adanceste deficitul investitional din economie, in general", arata Klaus Iohannis, in mesajul publicat pe site-ul Administratiei Prezidentiale.Seful statului arata ca Romania se afla in fata unui dublu paradox economic: Pe de o parte, cresterea economica record nu se reflecta si in cresterea veniturilor la buget, in conditiile in care pe primele 9 luni din 2017 veniturile fiscale au crescut cu mai putin de 1% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pe de alta parte, in ciuda unei puternice cresteri economice, mediul de afaceri inregistreaza o serie de evolutii nu tocmai incurajatoare.Klaus Iohannis acuza faptul ca "politicile economice nu tin deloc pasul cu nevoile intreprinzatorilor si ale economiei, fapt ilustrat si de cel mai recent ᅡDoing Business Reportᅡ al Bancii Mondiale, in care Romania a coborat 9 pozitii fata de clasamentul din anul trecut". Iar cele mai semnificative retrogradari privesc calitatea institutionala a mediului de afaceri, cum ar fi 'initierea unei afaceri' sau 'obtinerea autorizatiilor de construire'."Este evident faptul ca, intr-un mediu de afaceri instabil, antreprenoriatul se lupta nu doar cu incertitudinea economica inerenta afacerilor, ci si cu imprevizibilitatea politicilor guvernamentale. Tocmai pentru a evita un asemenea climat, pregatirea si buna credinta a decidentilor politici sunt esentiale", avertizeaza seful statului.In ciuda acest cerinte cunoscute, "Guvernul a ales sa modifice prevederi fiscale esentiale, cu mai putin de doua luni inainte de momentul asumat al aplicarii lor", spune Iohannis, care califica drept "inadmisibil faptul ca oamenii de afaceri nu isi pot face planurile de business tocmai din cauza politicilor fiscale confuze, instabile si aflate parca la discretia exclusiva a catorva decidenti".