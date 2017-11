Sefa instantei supreme sustine ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legate de modificarea legilor Justitiei / Tudorel Toader despre Cristina Tarcea: Ori nu intelege, ori se face ca nu intelege

Cristina Tarcea a afirmat, in sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, ca: "Imi pun urmatoarea intrebare: Suntem siguri asupra caror legi suntem noi chemati astazi sa ne dam avizul? Pun aceasta intrebare pentru ca noi suntem sesizati cu trei propuneri parlamentare in ceea ce priveste modificarea legilor 303, 304 si 317 si am aflat recent, din presa din pacate, ca in urma cu vreo doua zile oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat si li s-a cerut punctul de vedere sau, ma rog, au fost supuse dezbaterii alte propuneri legislative. In aceste conditii stau si ma intreb: exista dialog, exista transparenta, exista colaborare inter-institutionala de buna credinta? (...) Au fost mintiti oficialii de la Bruxelles? Nu stiu, imi pun intrebarea, suntem mintiti noi?"Tudorel Toader i-a raspuns Cristinei Tarcea, in sedinta CSM, ca proiectul asupra caruia Consiliul urma sa dea aviz azi, si care ulterior a primit aviz negativ, este cel primit de la Comisia special constituita: "Ce stiu eu este urmatorul lucru: ca avizul pe care Consiliul Superior al Magistraturii este chemat sa-l dea este aviz pe proiectul de lege si proiectul de lege este cel pe care CSM l-a primit de la Comisia special constituita. Acea comisie si-a insusit proiectul initiat la nivelul Ministerului Justitiei, ca si l-a insusit cu modificari mai multe sau mai putine, mai profunde, mai bune sau mai rele - este deja o alta discutie. Prin urmare, CSM are pe masa, spre analiza, spre examinare, spre avizare pozitiva sau negativa, proiectul primit de la Comisia special constituita. Discutii in spatiul public sunt multe, chiar si cea pe care astazi o purtam aici in conditiile in care publicitatea este asigurata", a raspuns Tudorel Toader.Ulterior, dupa sedinta CSM, Tudorel Toader a afirimat ca sefa Inaltei Curti "ori nu intelege ori se face ca nu intelege": "Vorbim despre ceea ce se afla pe rol (...) proiectul asta pe care CSM azi l-a dezbatut patru ore", a spus ministrul Justitiei, intrebat ce proiect de lege a prezentat la Bruxelles.