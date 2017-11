Tudorel Toader, dupa sedinta CSM: O dezbatere cu final stiut in care, pe alocuri, s-a folosit un limbaj dublu / Nu poti da un aviz negativ impotriva modificarii legii pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale

"A fost o dezbatere, nu as spune neaparat tensionata, dar, din punctul meu de vedere, a fost o dezbatere cu final stiut. Personal, eram convins ca rezultul va fi acelasi. O dezbatere in care pe alocuri s-a folosit limbaj dublu si in care cineva, nu dau nume, s-a facut ca nu stie sau nu intelege un anumit lucru. Dezbaterea a avut loc in contextul in care o doamna judecator membra CSM spunea ca la avizul precedent votul s-a schimbat peste noapte - din unanimitate favorabil a devenit negativ. O dezbatere in care doamna judecator Garbovan spunea despre mesaje primite de la CSM catre instante, in sensul respingerii in bloc, o dezbatere in care altcineva a facut afirmatii despre subteranele unor decizii, unor miscari", a spus Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a subliniat ca avizul CSM este consultativ, dar si-a exprimat speranta, "chiar convingerea", ca membrii comisiei speciale vor lua in considerare unele dintre argumentele care vor insoti acest aviz negativ.Despre avizul CSM, Tudorel Toader a mai comentat: "E nevoie de schimbare, dar sa nu se schimbe nimic. In numele independentei justitiei, nimeni nu a spus niciodata de ce un procuror sa nu mai treaca direct judecator la Suprema, de ce un pensionat sa fie reangajat, de ce sa pastrezi locuinte pe toata viata, de ce sa promovezi dupa cativa ani de zile pana in varful ierarhiei si toate celelalte. Fondul problemei este aici"."Nu poti da un aviz negativ, nu poti sa te exprimi impotriva modificarii legii pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. Nu poti da un aviz negativ sa respingi propunerile retinute in proiect, propuneri pe care chiar CSM le facuse in perioada prealabila de consultare. Initiativa modificarii legilor a venit chiar de la CSM, initial in 2015, apoi in 2016", a precizat ministrul Justitiei.Intrebat ce le raspunde celor care sustin ca daca se adopta aceste legi sistemul judiciar ar putea fi controlat politic, Toader a replicat: "De fiecare data am cerut, am solicitat celor care au criticat sa depaseasca stadiul de a spune nu-mi place, nu vreau, nu sunt de acord, sa depaseasca stadiul de a spune solutia asta nu e buna, incalca independenta justitiei, sa vina cu argumente, cu contraargumente, eventual si cu o propunere mai buna decat ce a regasit in proiect".Intrebat in continuare care proiect este mai bun, al lui sau al lui Iordache, Tudorel Toader a afirmat: "Orice proiect este perfectibil, chiar si o lege e perfectibila, orice lege e perfectibila, dupa cum chiar si Constitutia are anumite elemente care intr-o eventuala revizuire trebuie modificate, revizuite".In ceea ce priveste definirea infractiunii de abuz in serviciu, ministrul Justitiei a spus: Trebuie definit "in acord cu decizia CCR, in acord cu directiva europeana, in acord cu istoricul, traditiile practicii penale din Romania. Am vorbit chiar si cu prim-vicepresedintele CE despre abuzul in serviciu, vom primi un punct de vedere si de la dansii, dar cata vreme la MJ nu s-a definitivat, eu n-am sa va spun continutul lui 297 aici, in fata camerelor de luat vederi".Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ, joi, proiectului de modificare a legilor justitiei care a fost asumat de Parlament. Procurorul general Augustin Lazar a spus ca principalele propuneri contestate se refera la procedura de numire la varful parchetelor si la infiintarea unui Consiliu de integritate, care ar fi o institutie neconstitutionala.Sedinta plenului CSM a durat aproximativ trei ore, iar decizia de a aviza negativ acest proiect, in forma asumata de parlamentarii PSD-ALDE, a fost luata cu 11 la 7 voturi."Nu suntem de acord cu propunerea care se refera la Inspectia Judiciara si la infiintarea unui Consiliu de Integritate, avand indicii puternice ca ar fi o institutie neconstitutionala. O alta prevedere contestata este cea privind numirile la varful parchetelor, care ar fi absolut politizate. Mai sunt alte doua propuneri de modificare care ar fi de natura sa lezeze independenta justitiei", a spus Augustin Lazar, la iesirea de la CSM.Avizul CSM este consultativ.Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ si proiectului privind legile justitiei in forma propusa de Ministerul Justitiei, care a ajuns apoi la Parlament.