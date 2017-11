CCR: Legea de modificare a legii finantarii partidelor, care prevedea ca banii obtinuti ilegal de partide nu pot fi confiscati, este neconstitutionala

Modificarile aduse de PSD la legea finantarii partidelor prevedeau ca formatiunile politice nu vor mai fi nevoite sa depuna un "raport detaliat" al veniturilor si cheltuielilor, ci doar un "raport sintetic". In plus, Autoritatea Electorala Permanenta ar fi urmat sa se concentreze pe activitate de "prevenire si indrumare" si mai putin de sanctionare.CCR arata ca "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor politice este neconstitutionala. La adoptarea acestei solutii, Curtea Constitutionala a constatat ca legeacriticata contravine principiului bicameralismului, fundamentat pe art.61 alin.(2) si art.75 din Constitutie, avand in vedere, in esenta, faptul ca, ignorand scopul initial si obiectul de reglementare al propunerii legislative, Camera Deputatilor - in calitate de Camera decizionala, a adoptat un numar semnificativ de amendamente, de natura sa transforme in mod radical, prin aportul lor cantitativ si calitativ, filosofia ce a stat la baza initierii demersului legislativ si excluzand, astfel, prima Camera - cea de reflectie - de la procesul de legiferare, ce trebuie sa reprezinte, insa, opera intregului Parlament.""De asemenea, Curtea a constatat faptul ca unele dintre textele cuprinse in legea supusa controlului nu intrunesc exigentele impuse de principiul legalitatii, consacrat de art.1 alin.(5) din Constitutie, exigente referitoare la conditiile de claritate, precizie si previzibilitate ale legii", se mai arata in comunicatul CCR.