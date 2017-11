Reactia fostului principe Nicolae: Sunt profund indurerat de incrancenarea mamei mele. Am vrut doar sa imi vad bunicul si sa imi iau ramas bun

Nicolae Medforth-Mills sustine ca nu crede ca Regele Mihai este cel care a decis sa nu is vada nepotul."Eu, Nicolae, am vrut doar sa imi vad bunicul si sa imi iau ramas bun, intr-un mod linistit, respectos, asa cum este crestinetse. Nu am fost lasat nici acum, nici in alte dati cand am vrut sa il vad. Nici macar in perioada exilului, noi, bunic si nepot, nu am fost despartiti si amandoi am pretuit aceasta legatura de sange. Cunoscandu-l atat de bine, nu cred ca el este cel care a decis ca nio sa nu ne vedem. Dimpotriva, stiu ca si-ar fi dorit mult.Sunt dezamagit si profund indurerat de incrancenarea membrilor Casei Regale precum si a mamei mele, de usurinta si lipsa de respect cu care acestia arunca efectiv catre presa niste comunicate agresive, defaimate si nejustificate, acum in aceste momente in care ar fi nobil sa dam dovada de respect si sa trecem peste cine stie ce ambitii personale."