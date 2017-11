Autocar al Jandarmeriei, la un pas de a se ciocni cu un tramvai

Jandarmeria Romana a confirmat ca autobuzul apartine MAI, iar soferul a fost identificat.

"In urma aparitiei in mediul on line a imaginilor cu autospeciala(autocar) inmatriculata cu numere MAI, facem urmatoarele precizari: Autocarul apartine unei unitati din cadrul Jandarmeriei, iar in acest moment s-au dispus masuri de urgenta pentru a stabili vinovatia soferului implicat. Soferul autobuzului a fost identificat, plutonier major E.M, incadrat in anul 2007. Acest comportament in trafic nu este tolerat si nu este specific conducatorilor din cadrul institutiei noastre. Ne cerem scuze pentru aceasta situatie", arata o postare pe facebook a Jandarmeriei.