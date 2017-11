Galati: Seful serviciului de siguranta rutiera al Politiei Locale a ajuns in spital, dupa ce a fost batut de trei barbati

Purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Bogatu Matei, a declarat, joi, ca incidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 19.45, cand seful serviciului de siguranta rutiera din cadrul institutiei, aflat in timpul liber, pe strada Brailei din municipiu, i-a atras atentia unei femei ca si-a parcat masina neregulamentar, ocupand doua locuri de parcare."Colegul nostru i-a spus sa-si parcheze masina regulamentar, doamna a devenit irascibila, iar colegul nostru a spus ca in conditiile acestea va suna la Politia Locala pentru a veni un echipaj in zona. El a urcat in masina si in timp ce vorbea cu dispeceratul institutiei, au aparut trei indvizi, cu o alta masina, care au inceput sa-l loveasca in zona fetei. Totul s-a intamplat in timp ce el era in masina, prin geamul de la portiera, care era deschis. El nu a putut interactiona in niciun fel, i-au spart telefonul in mod intentionat pentru ca au vazut ca vorbeste la acesta, si au plecat si doamna, si cei trei indivizi", a spus reprezentanta Politiei Locale Galati.Ulterior, seful serviciului de siguranta rutiera din cadrul Politiei Locale Galati, Bogdan Danut, de 48 de ani, care a suferit mai multe leziuni in zona fetei, a apelat de pe telefonul personal servciul 112, iar in prezent este internat la Spitalul de Urgenta din Galati, la sectia ORL, pentru tratament si investigatii.Purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Costin Gabriela, a declarat ca in prezent politistii fac cercetari in acest caz pentru loviri si alte violente.