Un om de afaceri clujean il acuza pe ziaristul Liviu Alexa ca a facut presiuni asupra sa

"Mi-a reproșat că de ce intru eu pe felia lui, că ce caut eu în industria media. Că el nu vine să se bage în IT”, a spus Metz in conferinta de presa. Omul de afaceri a admis că până să se ajungă la această dispută era în relații amicale cu Alexa și că i-a acordat acestuia mai multe contracte de publicitate. El a mai spus ca Alexa „practică o presă de tip fake-news”, că atacurile îndreptate împotriva unor oameni de afaceri și politicieni nu au nicio legătură cu jurnalismul și că, din păcate, în loc să se retragă din ”parteneriatul toxic”, a ales să lase problema de o parte și să se ocupe de afacerile sale."Sunt aici pentru că acum câteva luni, un grup de profesioniști m-a abordat pentru a-mi prezenta un proiect. Un proiect în care eu chiar cred, despre viitorul radioului și televiziunii în internet. Ideea era să facem o platformă cu un App. Voiam inclusiv un parteneriat cu BBC-ul. Ideea era să oferim conținut de calitate. De ce să nu mă trezesc dimineața și când pun mâna pe telefon, App-ul să îmi dea exact tipul de informație pe care o aștept, de exemplu trei știri locale, cinci naționale, ceva știri din sport. Cred că există șansă să setezi, câte știri să fie sociale, câte economice și așa mai departe. E un concept vizionar de viitor. (…) Oamenii m-au convins, le-am spus mergeți mai departe. A apărut recent oportunitatea să luăm licență radio pentru Cluj. M-au întrebat, aplicăm? Am spus da, aplicați. Și de atunci a început conflictul între mine și Liviu Alexa, cu niște reproșuri fantastice. M-a luat la rost, că ce caut eu în industria lui, că nici el nu se baga în industria IT. Nu e normal să vină cineva la mine să ma ia la rost, cum îmi permit eu să investesc într-un astfel de proiect. Eu consider că e binevenită concurența, cred în diversitate, acesta e viitorul” – a spus Metz in conferinta de presa."Metz este CEL CARE A PROPUS colaborarea cu Alexa si Ziar de Cluj si NCN, pe care le aprecia pana acum cateva zile... Si domnul Liviu Alexa, adica Ich, sunt cel ce a terminat-o. Duminica asta, cam pe la amiaza. Eu am cerut duminica 5 februarie rezilierea de indata a contractului, din mai multe motive, principalul fiind acela ca mi se pare sub demnitatea mea sa fiu platit de o firma condusa de un CEO care ma concureaza in propria mea industrie. Metz dorindu-si sa devina patron de presa", a mai scris Alexa in replica la acuzatiile omului de afaceri.