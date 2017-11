Ministrul Sanatatii cere un control la Spitalul de Arsi, dupa ce au aparut informatii ca unul dintre minerii raniti la Uricani ar fi murit din cauza infectiilor intraspitalicesti

Echipa de control va prezenta conducerii Ministerului Sanatatii un raport, mai precizeaza MS.Unul dintre minerii raniti grav in urma exploziei de acum 10 zile din Mina Uricani a murit, joi dimineata, la Spitalul de Arsi din Capitala. Barbatul avea arsuri pe 50% din suprafata corpului si la nivelul cailor respiratorii. Presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, Vasile Barbu, a cerut un control la Spitalul de Arsi, dupa ce in presa au aparut informatii ca minerul mort s-ar fi infectat in spital cu Klebsiella si Pioceanic, germeni extremi de periculosi care se gasesc de regula in spitale, potrivit Digi 24.Presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor sustine ca minerul mort ar fi luat pioceanic de pe cada in care a fost spalat in spital: "In opinia mea, acest spital trebuie inchis imediat. Desi ne-am laudat la doi ani de la Colectiv ca la acest spital s-a infiintat o sectie de terapie intensiva nou, modernizata, cu protectia pacientului si a personalului, aceasta sectie este colonizata cu bacterii foarte periculoase. Mai mult, procedurile de ingrijire medicala sunt de-a dreptul criminale. Pacientii sunt spalati intr-o cada, aceeasi cada veche de ani de zile care aceeasi husa, care este de unica folosinta. Acea husa nu poate fi desinfectata cu nicio procedura, fie ea si moderna. Iar seful compartimentului de terapie intensiva, domnul Adrian Stanculea, acel purtator de cuvant care iesea dupa Colectiv si inducea lumea in eroare, si pe ministri, si pe mine, ca acolo se rezolva, ca au capacitatea sa rezolve cazuri complexe, grave, iata acest individ si de aceasta data s-a aventurat in a pune om care avea sanse la viata, arsurile lui nu erau atat de profunde, dar infectandu-l cu o bacterie foarte periculoasa, a reusit, iata, sa-i ia viata. Este un individ care trebuie inlaturat imediat din acel spital. Noi l-am prins carand materiale din spital, facand interventii chirurgicale de estetica", a afirmat Vasile Barbu, citat de Digi 24.