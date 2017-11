Consiliului Superior al Magistraturii ia in discutie astazi proiectul de modificare a legilor justitiei asumat de Parlament. Magistratii au cerut CSM "sa respinga in bloc" pachetul de legi

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, proiectul de modificare a legilor justitiei care a fost asumat de Parlament, acest for cerand CSM sa emita pana in 9 noiembrie un aviz asupra pachetului de legi. Atat reprezentantii procurorilor, cat si ai judecatorilor, intruniti in adunari generale, au cerut CSM emiterea unui aviz negativ si "respingerea in bloc" a proiectelor intrucat "contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate si stabilitate in sistemul judiciar din Romania". Ei au mai spus ca legile "modifica substantial arhitectura sistemului judiciar si pot afecta independenta justitiei", potrivit news.ro.



Sedinta plenului CSM care va analiza proiectul privind modificarea legii privind organizarea judiciara, a legii privind statutul judecatorilor si judecatorilor si procurorilor, precum si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii este programata de la ora 12.00.

Dupa ce si-a asumat noua forma a pachetului pentru modificarea legilor Justitiei, Parlamentul a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa emita un aviz pana in 9 noiembrie.

CSM a transmis propunerile legislative catre toate instantele si parchetele din tara, cerandu-le sa convoace adunarile generale, astfel incat toti cei peste 7.000 de magistrati sa fie consultati asupra acestui pachet de legi care a fost trimis de Guvern Parlamentului.

Avizul pe care il va da CSM este consultativ.

Forumul Judecatorilor din Romania a cerut CSM, printr-o scrisoare transmisa miercuri, sa tina cont de vointa miilor de judecatori si procurori care i-au ales si care s-au opus vehement schimbarilor sustinute de PSD-ALDE si sa avizeze "negativ in integralitate" cele trei proiecte de modificare a legilor Justitiei.

"Independenta justitiei nu este obiect de negociere, ci o axioma. Se respecta si, atunci cand este nevoie, se apara. Dreptatea se asigura prin independenta justitiei si prin legi drepte", se arata in scrisoarea Forumului Judecatorilor din Romania.

Asociatia magistratilor mai spune ca in procedura initierii proiectelor de modificare a legilor justitiei nu a existat transparenta, cooperare si dialog interinstitutional", iar procedura legislativa a fost "deturnata", proiectul ajungand la Parlament nefiind asumat de Guvern, "fapt inacceptabil intr-un stat de drept".

Si Asociatia Procurorilor din Romania a solicitat Consiliului Superior al Magistrafurii avizarea negativa a noului proiect de modificare a legilor justitiei, aratand ca aceste propuneri legislative "modifica substantial arhitectura sistemului judiciar si pot afecta independenta justitiei".