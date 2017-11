FOTO Premiera in Romania: Trecere de pietoni 3D, realizata in fata Liceului de Arta din Buzau, chiar de catre elevi

Elevii clasei de arhitectura de la Liceul de Arta "Margareta Sterian" din Buzau au realizat miercuri prima trecere de pietoni 3D din municipiul resedinta de judet, care creeaza soferilor iluzia ca dungile albe plutesc, relateaza Agerpres.





"Proiectul este unic in Romania, in urma cu o luna a circulat pe Internet un proiect cu o trecere de pietoni 3D din Danemarca. Elevii de la sectia de Arhitectura a liceului nostru au proiectat aceasta trecere din mai multe prisme si umbre care sa creeze o iluzie optica, adica acel efect 3D, de perspectiva', a declarat coordonatorul proiectului, Ana Maria Bogles, profesor la Liceul de Arta "Margareta Sterian'.





Potrivit sursei citate, o astfel de trecere de pietoni poate fi realizata doar pe strazile cu sens unic, pentru ca iluzia optica se creeaza doar daca o privesti dintr-un anumit unghi, calculat cu atentie de proiectanti.





"Este nevoie ca unghiul de fuga sa fie la sapte metri de la trecerea propriu-zisa. Salariatii de la societatea URBIS ne-au ajutat cu sabloane si vopsea rutiera. Am intins apoi sfori pentru a trasa liniile in perspectiva, astfel incat sa creeze un singur unghi de fuga. Asa am trasat umbrele care creeaza iluzia optica. Soferul aflat la volan, din unghiul de fuga, vede ca dungile albe de pe trecerea de pietoni plutesc. Astfel se va speria putin si va opri. Daca un pieton se afla pe liniile albe de pe trecere, efectul 3D este si mai mare", a mai declarat Ana Maria Bogles.