Lider al Partidului Democrat European Catalan, la Cluj: Exista o dorinta, pe care o poti simti, catre autonomie, in Transilvania

Acesta a explicat ca, in opinia sa, in Transilvania, exista o sesizabila dorinta catre autonomie si nu doar in randurile populatiei maghiare, ci si a unora dintre romani, care este posibil sa nu impartaseasca modelul centralist de administrare a tarii.'Cea mai mare bogatie a Europei sunt societatile multiculturale. In Spania nu traiesc doar spanioli, mai sunt si bascii, catalonii, galicienii. In tara se vorbesc 4-5-6 limbi. (...) In Romania, in Transilvania, exista o importanta comunitate de maghiari, au propria lor limba, cultura. Dar cred ca exista o dorinta, pe care o poti simti, catre autonomie, in Transilvania, chiar daca ea merge dincolo de limitele maghiarilor. Sunt romani care traiesc in Transilvania si care au opinii diferite despre politica administratiei interne a Romaniei, decat alti romani din alte parti ale tarii', a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Cluj, Marc Gafarot i Monjo.Acesta a amintit ca in anii '90, in Europa, exista un entuziasm in ceea ce priveste caracterul multicultural al regiunilor si un respect pentru diversitate, dar, mai sustine politicianul catalan, lucrurile nu a continuat sa se dezvolte in aceasta directie si Comitetul Regiunilor a ramas, in acest timp, un organ consultativ.'In societatile ca Transilvania, Catalonia, sau acele regiuni europene care li se aseamana, exista comunitati care nu urmeaza directia principala a tarii', a spus Marc Gafarot i Monjo.Acesta considera ca un bun instrument prin care politica unei tari poate sa se adreseze diferentelor existente in interiorul unei tari, carora sa le dea un cadru comun si, in acelasi timp, sa evite tensiunile sociale, este autonomia de tip federalist.Autoguvernarea, crede Marc Gafarot i Monjo, poate ajuta la cresterea eficientei si transparentei actului administrativ.