Hans Klemm, despre modificarile la legile justitiei: "Ingrijorarile profunde" ale Guvernului american nu s-au schimbat

Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat, miercuri, la Arad, ca "ingrijorarile profunde" ale Guvernului american cu privire la propunerile de modificare a legilor justitiei nu s-au schimbat, scrie News.ro. In ceea ce priveste modificarea Codului Fiscal, acesta a subliniat ca a incurajat intotdeauna ca Guvernul roman sa dialogheze cu toti cei implicati.









"Guvernul meu, si accentuez asta, Guvernul SUA, a exprimat, cred ca pe 29 august, ingrijorari profunde cu privire la acest pachet, iar acele ingrijorari nu s-au schimbat pana acum", a declarat ambasadorul SUA.





De asemenea, Klemm a fost intrebat de jurnalisti despre modificarile fiscale aprobate miercuri de Guvern, el afirmand ca a incurajat intotdeauna Executivul de la Bucuresti "sa tina cont de principiile stabilitatii, predictibilitatii, transparentei si sa se consulte cu toti cei implicati, astfel incat sa se ajunga la cele mai bune decizii¬.





Ambasadorul SUA a vizitat miercuri fabrica de vagoane de marfa Astra Rail din Arad, care a fuzionat in luna iunie cu Greenbrier Companies Inc., companie americana, pentru a da un semnal de sustinere pentru investitorii americani de aici, el declarandu-se impresionat de halele de productie.





"Este impresionant, nu am crezut ca ceea ce se intampla la Arad este de o asemeena magnitudine. Sunt uimit de scala a aceea ce se intampla aici in Romania, sunt foarte mandru de acest parteneriat care are loc aici intre muncitori, autoritatile din Arad si compania americana", a afirmat ambasadorul SUA.





Compania americana Greenbrier Companies Inc. si fabrica aradeana Astra Rail au fuzionat in 1 iunie 2017, prin infiintarea companiei Greenbrier Europe.





Greenbrier proiecteaza, construieste si comercializeaza vagoane de marfa in America de Nord, America Latina si Europa.





Fabrica aradeana are o capacitate de productie de aproximativ 5.000 de vagoane de marfa pe an si este controlata de compania americana cu o cota de 75%.