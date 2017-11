Primarul din Galati a demis-o pe sefa Serviciului Fond Locativ, dupa ce pe Facebook au aparut imagini cu locuintele de serviciu pentru doctori, aflate in stare dezastruoasa

Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, a anuntat, miercuri, ca a demis-o pe sefa Serviciului Fond Locativ, dupa ce pe Facebook au fost postate de catre un medic imagini cu locuintele de serviciu destinate doctorilor, in care se poate vedea starea dezastruoasa a acestora, relateaza News.ro. Primarul sustine ca este rea-credinta sau incompetenta din partea functionarilor publici care au prezentat aceste locuinte ca fiind bune de locuit inainte ca ele sa intre in programul de igienizare si reparatii.





"Faptul ca aceste locuinte de serviciu care nu au apucat sa intre in programul de igienizare si reparatii dupa ce au fost eliberate de catre fostii chiriasi au ajuns sa fie prezentate ca fiind bune de locuit reprezinta ori rea-credinta ori incompetenta din parte functionarilor publici care au creat aceasta situatie. Drept pentru care, astazi sefa serviciului Fond Locativ a fost demisa. Administratia si municipiul Galati au nevoie de profesionisti si specialisti in toate domeniile, iar sprijinul nostru in vederea atragerii lor catre orasul nostru nu se va opri aici si nici nu se va impiedica de incompetenta sau rele intentii. Prezint public scuzele mele medicilor pentru situatia creata si sper ca pe viitor sa nu ne mai confruntam cu astfel de cazuri", spune primarul Galatiului, intr-un comunicat de presa.





Un medic de la Spitalul de Psihiatrie din Galati, a postat, pe Facebook, o serie de fotografii din doua apartamente ale Primariei repartizate medicilor ca locuinte de serviciu. In imagini se poate observa ca apartamentele au peretii ingalbeniti si scorojiti, geamurile de la balcon sparte sau tevile de la instalatii ruginite.









Reprezentantii Primarei au dat asigurari ca, pana la darea in folosinta a acestora, se va face igienizarea locuintelor.





"Prin Hotarare de Consiliu Local aceste apartamente au fost date in administrarea Spitalului de Psihiatrie din Galati cu aproximativ trei luni in urma. Din informatiile pe care le avem pana in prezent nici macar contractul de dare in administrare catre unitatea spitaliceasca nu a fost inca semnat. Pana la momentul in care se dau in folosinta apartamentele mai sunt pasi de urmat, inclusiv o igienizare", declara purtatorul de cuvant al Primariei Galati, Raluca Ardean.