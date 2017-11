Ministerul Educatiei: Operatorii economici pot solicita scolarizarea in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2018-2019 pana vineri

Operatorii economici pot transmite solicitarile pentru invatamantul dual Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) pana vineri, 17 noiembrie 2017, inclusiv, informeaza Ministerul Educatiei.









Potrivit MEN, operatorii interesati pot trimite solicitarile privind scolarizarea in invatamantul dual si in invatamantul profesional pe adresa de e-mail vet@tvet.ro.





Ulterior, CNDIPT va inainta inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti solicitarile primite si se vor face analize pentru identificarea solutiilor de a raspunde acestor cereri.





Solicitarile pentru invatamantul profesional pot fi transmise direct inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.





"Propunerile privind numarul de locuri in invatamantul dual si in invatamantul profesional vor fi definitivate la nivelul ISJ/ISMB, pana in data de 29 noiembrie", arata Ministerul Educatiei.









Acest lucru este posibil in urma publicarii in Monitorul Oficial nr. 859/31.10.2017 a ordinului ministrului Educatiei Nationale nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2018-2019, precum si a modelelor pentru avizarea de catre Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si unitatea administrativ-teritoriala, a Proiectului cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional.





Mai multe detalii despre organizarea si functionarea invatamantului dual si profesional sunt disponibile pe platforma de consiliere si orientare profesionala a Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic: http://www.alegetidrumul.ro.