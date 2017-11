Un nou protest impotriva OUG de modificare a Codului Fiscal, adoptata de Guvern, este anuntat la ora 19:00 in Piata Victoriei

In strada azi! Oprim OUG care schimba Codul Fiscal!Vino cu 2-3 suluri de hartie igienica, pe care le aruncam spre guvern. Asta merita.Membrii Guvernului au adoptat, in sedinta de miercuri, ordonanta de urgenta prin care este modificat Codul Fiscal, prevederile urmand sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2018.Ne vedem in cateva ore in Piata Victoriei, ca sa protestam impotriva acestei ordonante!In prezent, la un salariu brut de 4.000 de lei, un angajat primeste un salariu net de 2.806 lei. Cat trebuie sa plateasca o companie in plus si cat castiga sau pierde un angajat dupa schimbarile fiscale, in baza noilor calcule ?1. Primul scenariu, este transferul de contributii sociale de 35%, scaderea impozitului pe venit la 10% si aplicarea unei taxe de solidaritate de 2,25%, dar pastrarea salariului net pentru angajat. In acest scenariu salariul brut ar creste la 4,796 lei.2. Al doilea scenariu este cel mai pesimist pentru salariati, si anume transferul de contributii sociale in sarcina angajatului cu un impozitul pe venit redus la 10%, plus o taxa de solidaritate de 2,25%, dar salariul brut ramas neschimbat. In acest scenariu, salariul net scade pentru angajat la 2,340 lei, adica 466 de lei care dispar dintr-un foc din portofelul angajatului.3. Al treilea scenariu este de transfer al contributiilor sociale in sarcina angajatului, alaturi de reducerea impozitului pe venit la 10%, alaturi de introducerea taxei de solidaritate, dar realizate cu pastrarea costului angajatorului neschimbat. In acest caz, salariul brut ajunge la 4.803 lei, iar salariul net creste la 2,810 lei, o majorare de numai 6 lei.In jur de 1.000 de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si miercuri la orele pranzului , la un protest care a durat peste 3 ore, in timpul sedintei de Guvern in care au fost aprobate controversatele modificari la Codul Fiscal.Mobilizarea pentru protest s-a facut pe Facebook, pe pagina comunitatii Coruptia Ucide, dar la protest au participat si liderii sindicali Bogdan Hossu si Dumitru Costin.Protestatarii au adus vuvuzele si au scandat "PSD, ciuma rosie!", "Jos, jos, jos, guvernul mincinos!", "Jos ordonanta!", "Greva generala!" si "Codul Fiscal, dezastru national!".Cateva dintre masurile controversate aprobate miercuri de Guvern: Contributiile de la angajator vor trece la angajat, se introduce "Contributia asiguratorie pentru munca" in cota de 2,25% datorata de angajatori, intreprinderile cu venit de pana la 1 milion de euro vor fi impozitate cu 1% din venitul realizat.