Locuinte insalubre primite de medicii din Galati ca apartamente de serviciu. Un medic din oras a postat fotografii pe Facebook

Georgia Mocanu, medic la Spitalul de Psihiatrie din Galati, a postat, pe pagina sa Facebook, cateva fotografii cu doua apartamente ale Primariei repartizate medicilor ca locuinte de serviciu, relateaza News.ro. Imaginile au fost ulterior sterse de pe contul de Facebook al doctoritei.In fotografii se putea observa ca apartamentele au peretii ingalbeniti si scorojiti, geamurile de la balcon sparte sau tevile de la instalatii ruginite.Locuinta de serviciu pentru medicii din Galati. Foto: Georgia Mocanu/FacebookPrin camere se observau, aruncate pe jos, si diverse resturi, ambalaje sau mucuri de tigara: "Dupa indelungi asteptari (peste 1 an), conform legii, in sfarsit, Spitalul de Psihiatrie Galati primeste prin marea bunavointa a Primariei, doua apartamente destinate locuintei medicilor: unul cu 4 camere, altul cu o camera. Desi initial au existat cinci medici care nu au locuinta si nu sunt din localitate, s-au aprobat cu mare greutate doar doua. La predare-primire, Primaria a mentionat ca sunt in stare foarte buna. Las la aprecierea dumneavoastra aceasta stare foarte buna si mai las la aprecierea dumneavoastra ᅡrespectulᅡ si preocuparea Primariei Galati pentru medicii din spitalele din zona. (As putea spune chiar ca este bataie de joc si un gest ostentativ din partea edililor fiindca am sa le cerem asa ceva", a scris medicul Georgia Mocanu pe Facebook, postare pe care ulterior a sters-o.Reprezentantii Primarei din Galati dau insa asigurari ca, pana la darea in folosinta a acestora, se va face igienizarea locuintelor: "Prin Hotarare de Consiliu Local aceste apartamente au fost date in administrarea Spitalului de Psihiatrie din Galati cu aproximativ trei luni in urma. Din informatiile pe care le avem pana in prezent nici macar contractul de dare in administrare catre unitatea spitaliceasca nu a fost inca semnat. Pana la momentul in care se dau in folosinta apartamentele mai sunt pasi de urmat, inclusiv o igienizare", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Galati, Raluca Ardean.Raluca Ardean sustine ca igienizarea apartamentelor va fi facuta, cel mai probabil, de Primaria Galati.