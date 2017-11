Casa Regala il acuza pe nepotul Regelui Mihai, Nicolae Medforth-Mills, ca a incercat sa intre cu forta in resedinta din Elvetia: A agresat fizic si verbal trei persoane

"In seara de marti, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestatii Sale Regelui, la resedinta din Elvetia. Dl Medforth-Mills a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestatii Sale", se arata intr-un comunicat al biroului de presa al regelui Mihai I.Nepotul regelui, Nicolae Medforth-Mills, caruia i-a fost retras in 2015 titlul de "Principe al Romaniei" si calificativul de "Alteta Regala", fiind, de asemena, exclus din Linia de Succesiune la Coroana Romaniei, este acuzat ca "a agresat fizic si verbal trei persoane"."Una dintre ele prezinta rani corporale. In final, el a fost impiedicat sa forteze intrarea in casa. Majestatea Sa a facut clar, de mai multe luni de zile, faptul ca refuza sa-si vada nepotul, lucru adus la cunostinta dlui Medforth-Mills in repetate randuri", se arata in acest comunicat.Totodata, potrivit sursei citate, "la incident au fost prezente trei infirmiere, venite sa trateze pe Majestatea Sa, care nu au putut sa-si faca la timp datoria". "De asemenea, infirmierele au facut cunoscut ca se tem pentru integritatea lor corporala si ca vor lua in discutie la institutia lor daca vor mai veni sau nu sa-l trateze pe Rege".In comunicat se mai arata ca "incidentul a survenit la doar o ora dupa ce Regele Mihai primise Sfanta Impartasanie de la trimisul IPS Mitropolitului Iosif".Inainte de a fi exclus de la linia de succesiune, Nicolae era al treilea mostenitor al tronului, dupa Principesa Margareta si Principesa Elena (mama sa).