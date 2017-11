Guvernul a aprobat proiectul de lege privind achiziționarea primului sistem de rachete Patriot

Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)" pentru dotarea Armatei, proiect care va fi transmis spre aprobare Parlamentului Romaniei.In cadrul proiectului de lege se face referire la achizitionarea, incepand cu anul 2017, a sapte sisteme de rachete sol-aer PATRIOT - dintre care patru sisteme destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Aeriene si trei sisteme destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Terestre - si a echipamentelor aferente, in valoare totala de circa 3,9 miliarde USD fara TVA.Primul sistem din cele mentionate, pentru care a fost deja primita scrisoarea de acceptare de la partea americana, este in valoare de 764,78 milioane USD fara TVA si va fi contractat pana la sfarsitul acestui an.Romania, in calitatea sa de stat membru al NATO si UE, are obligatia sa continue si sa isi intensifice eforturile nationale pe dimensiunea de aparare si securitate. In acest context politico-militar, fortele aeriene si fortele terestre romane trebuie sa dispuna, pentru indeplinirea misiunilor specifice, de capabilitati si sisteme de aparare aeriana cu baza la sol cu bataie mare credibile, flexibile si eficiente, pentru a contribui la descurajarea unei agresiuni impotriva Romaniei si articularea unui raspuns adecvat la provocarile actuale si viitoare ale mediului de securitate.Astfel, inzestrarea fortelor armate romane cu sisteme de rachete sol-aer cu bataie mare moderne, interoperabile cu sistemele de rachete sol-aer, cu sistemele de comanda, control, comunicatii, si cu platformele multirol din dotarea proprie si a altor state membre NATO, adaptate misiunilor actuale, constituie o necesitate esentiala, o cerinta strategica care trebuie satisfacuta in cel mai scurt timp posibil. Prin inzestrarea cu sisteme de aparare aeriana cu baza la sol, se asigura capabilitatea necesara pentru indeplinirea corespunzatoare a misiunilor specifice pe termen mediu si lung.