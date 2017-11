Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit la Bruxelles cu seful Pentagonului, James Mattis

MApN transmite ca in cadrul intalnirii celor doi oficiali a fost continuat dialogul initiat in luna septembrie, la Washington, asupra prioritatilor strategice ale cooperarii dintre Romania si SUA in domeniul securitatii si apararii, evolutiilor situatiei de securitate din regiunea Marii Negre, precum si a implementarii deciziilor adoptate la Summit-ul NATO de la Varsovia privind intarirea posturii de descurajare si aparare a NATO.In ceea ce priveste Parteneriatul Strategic cu SUA, cei doi oficiali au discutat despre oportunitatile de intarire a cooperarii bilaterale in scopul consolidarii prezentei inaintate a Aliantei pe flancul estic si al unei abordari unitare a acesteia, cu accent pe participarea SUA la initiativele din regiunea Marii Negre. Reiterand faptul ca Romania ramane un partener solid, predictibil si de incredere al SUA, Mihai Fifor a subliniat semnificatia angajamentului SUA in regiune si importanta contributiei sale la implementarea prezentei aliate adaptate la Marea Neagra.Un subiect important pe agenda discutiilor a fost cooperarea dintre fortele armate ale Romaniei si SUA in Afganistan, in cadrul misiunii NATO "Resolute Support". Ministrul Fifor a aratat ca Romania isi respecta angajamentul de a continua participarea semnificativa la aceasta misiune si de a contribui, astfel, la securitatea si stabilitatea Afganistanului."M-am intalnit cu secretarul apararii James Mattis la doar o luna si jumatate de la vizita oficiala pe care am avut-o la Washington, in septembrie, unde am avut un foarte bun schimb de opinii pe temele de interes comun. Este o dovada clara a excelentelor relatii de colaborare pe care am reusit sa le intensificam in acest an cu SUA. Am transmis cu aceasta ocazie ca Romania isi mentine angajamentele asumate in cadrul NATO si ramane un aliat credibil si stabil in regiunea Marii Negre. De asemenea, am avut deosebita placere de a adresa secretarului apararii invitatia oficiala de a participa la reuniunea Bucharest 9 (B9), eveniment ce va avea loc anul viitor in Romania. Participarea SUA la intalnirea in acest format va aduce cu siguranta consistenta discutiilor in vederea pregatirii Summit-ului NATO din iulie 2018", a precizat ministrul Mihai Fifor.