Patru politisti de frontiera din Botosani, trimisi in judecata de DNA

Procurorii anticoruptie au trimis in judecata patru politisti de frontiera din Botosani, doi dintre acestia, care aveau functii de conducere, obligandu-i pe ceilalti sa-si incalce atributiile de serviciu si sa nu dispuna masurile care se impuneau in cazul constatarii unei infractiuni la regimul circulatiei, scrie News.ro.





Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, miercuri, printr-un comunicat, ca patru politisti din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Romanesti au fost trimisi in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni.





Astfel, este vorba de Liviu Ciobanu, la data faptelor coordonator de tura in cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Romanesti, judetul Botosani, pentru savarsirea infractiunilor de instigare la abuz in serviciu, instigare la favorizarea faptuitorului, fals intelectual, Dinu Barnea, la data faptelor sef al Sectorului Politiei de Frontiera Romanesti, pentru savarsirea infractiunilor de instigare la abuz in serviciu, instigare la favorizarea faptuitorului, fals intelectual, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, primul fiind trimis in judecata in stare de arest preventiv, iar cel de-al doilea sub control judiciar.





De asemenea, in acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata, in stare de libertate, Florin Nacu si Mihai Burlacu, la data faptelor agenti de politie in cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Romanesti, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului.





Procurorii anticoruptie au stabilit ca la data de 31 octombrie 2014, Dinu Barnea, la solicitarea unei persoane cu care se afla in relatii de cointeresare, prin intermediul comisarului de politie Liviu Ciobanu, cu intentie, i-a determinat pe doi subalterni, Florin Nacu si Mihai Burlacu, sa-si incalce atributiile de serviciu si sa nu dispuna masurile legale care se impuneau in cazul constatarii unei infractiuni la regimul circulatiei.





"Urmarea a fost ca cei doi agenti nu au constatat infractiunea flagranta comisa de o persoana din anturajul inculpatului Barnea Dinu (conducerea unui vehicul pe drumurile publice avand permisul de conducere anulat) si au lasat-o sa-si continue deplasarea.

Ulterior, inculpatul Barnea Dinu a aprobat o nota raport intocmita de comisarul de politie Ciobanu Liviu, in care era consemnat in fals ca niciuna dintre patrule nu a constatat infractiuni pe perioada efectuarii serviciului", se arata in comunicat.





Sursa citata mentioneaza ca in perioada 20 martie 2013 - 30 iunie 2016, Dinu Barnea a solicitat si obtinut de la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, in baza unui contract de inchiriere incheiat in fals cu o alta persoana, chirie lunara pentru o locuinta in care nu locuia in fapt.





"Astfel a fost cauzat Inspectoratului Teritorial al Politie de Frontiera Iasi un prejudiciu material in cuantum total de 43.289 lei, reprezentand suma totala platita inculpatului Barnea Dinu cu titlu de compensatie lunara pentru chirie, suma cu care institutia s-a constituit parte civila in cauza", se mai precizeaza in informarea DNA.





Anchetatorii au mai aflat ca in cursul lunii martie 2013, in incercarea de a ascunde faptul ca deconta chirie de la unitatea angajatoare, Dinu Barnea a determinat doua persoane sa semneze un document intocmit in fals si antedatat chiar de el, pe care cu prilejul audierii sale in prezenta cauza, l-a depus la dosar, in incercarea de a contracara acuzatiile penale formulate la adresa sa.





Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botosani, cu propunere de a se mentine masurile preventive dispuse in cauza.