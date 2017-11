Premierul Mihai Tudose acuza Dacia Renault - fara a o numi - ca externalizeaza profiturile

Crossover, compania IT de origine americana este in cautarea celor mai performanti manageri si arhitecti software din Romania. Promisiunea companiei catre viitorii angajati: onorariu brut de 100.000 USD pe an si posibilitatea de desfasurare 100% a programul de lucru de acasa sau de oriunde in lume. Crossover organizeaza un nou turneu de angajare, urmatoarea competitie avand loc pe data de 11 noiembrie, la Impact Hub Bucuresti.